RAP garante que não está preocupado com uma eventual condenação visto que, numa democracia, "só muito, mas mesmo muito excepcionalmente as opiniões são crime, sobretudo quando expendidas em contexto humorístico". "Há muita gente interessada em restringir a liberdade de expressão e em atribuir uma autoridade inquestionável a qualquer pessoa que se declare ofendida. São idiotas úteis ao serviço do meritíssimo juiz, mas felizmente parece-me que são menos úteis do que idiotas", atirou.



Ricardo Araújo Pereira garantiu ainda que Neto de Moura não é um alvo, mas que, caso a continue a escrever acórdãos como os que o têm colocado no centro de polémicas continuará a ser referido nos seus programas. "Mas não entendemos os processos como medalhas", assegurou à mesma fonte, explicando que a pretensão de ser processado só foi referida por a defesa do juiz ter anunciado os nomes que queria levar perante a justiça.



No sábado,o advogado de defesa de Neto de Moura avançou ao Expresso que o juiz desembargador vai processar, por ofensa à honra, quem fez comentários nos jornais, televisões e redes sociais, às suas recentes decisões sobre casos de violência doméstica.

O jogo Salva o Neto foi anunciado, na noite de domingo, por Ricardo Araújo Pereira durante o programa Gente que não sabe estar na TVI. Até à meia-noite, segundo o humorista, mais de 100 mil pessoas jogaram o jogo que tem como protagonista o juiz Neto de Moura : fortemente criticado devido a decisões polémicas em casos de violência doméstica, o magistrado pretende processar quem o questionou . Um deles é RAP, que não está preocupado com uma eventual passagem pelos bancos dos tribunais."Pusemo-nos na pele do juiz e percebemos que não deve ser fácil ter a sociedade em peso a repudiar as nossas considerações sobre violência doméstica", disse o humorista ao Observador, a quem revelou que o esboço que deu origem ao jogo foi desenhado "na toalha de restaurante" onde a equipa do programa se reuniu. "Pelas nódoas, percebe-se que a ideia surgiu já depois do almoço, o que pode ajudar a explicar a subtileza e elegância do jogo", acrescentou.