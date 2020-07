Ricardo Salgado foi acusado pelo Ministério Público de 64 crimes, que vão desde associação criminosa, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, entre outros.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) confirmou, esta terça-feira na acusação proferida no caso BES, uma investigação da SÁBADO de Julho de 2019 : parte da campanha presidencial de Cavaco Silva, em 2011, foi financiada pelo chamado "saco azul" do grupo, a ES Enterprises.No despacho de acusação contra Ricardo Salgado e outros antigos administradores e quadros do Banco, os procuradores referem que , em novembro de 2010, Salgado e os administradores José Manuel Espírito Santo, Morais Pires, António Souto, Joaquim Goes e Pedro Homem sacaram cheques sobre as respectivas contas bancárias e emitiram-nos a favor da candidatura de Cavaco Silva. Os donativos oscilaram entre 25 mil euros e 25,560 mil euros (o máximo permitido por lei).Um mês depois dos donativos, Ricardo Salgado iniciou um processo de devolução do dinheiros aos administradores a partir da conta da ES Enterprises, sendo que o dinheiro foi transferido para sociedades offshore que aqueles antigos responsáveis do BES controlavam.

O Ministério Público acusou hoje 18 pessoas e sete empresas por vários crimes económico-financeiros e algumas das quais por associação criminosa, no processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado.





Segundo adianta uma nota da Procuradoria Geral da República (PGR), foi deduzida acusação por associação criminosa e por corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.

Em causa nesta complexa investigação, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), "está um valor superior a onze mil e oitocentos milhões de euros", em consequência dos crimes imputados, e prejuízos causados.

A PGR refere também que o processo principal BES/GES "agrega 242 inquéritos que foram sendo apensados, abrangendo queixas deduzidas por mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro".

Foram acionadas medidas de garantia patrimonial por via de arrestos e apreensões. O Ministério Público diz que está em causa um valor de 11 mil milhões de euros.