O antigo banqueiro do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está entre os 25 acusados pelo Ministério Público no processo "Universo Espírito Santo", relacionado com o fim do BES e do grupo com o mesmo nome, GES. De acordo com comunicado da Procuradoria-Geral da República, estão acusados 25 arguidos, 18 pessoas singulares e 7 pessoas coletivas, nacionais e estrangeiras.

A acusação do MP indica ter apurado cerca 11,8 mil milhões em prejuízos devido às consequências dos crimes alegadamente praticados. O despacho de acusação resulta de seis anos de investigação, que tiveram início com um primeiro inquérito do DCIAP iniciado a 3 de agosto de 2014.Ao todo estão agregados 242 inquéritos no processo principal que abrangem queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, nacionais e estrangeiras.