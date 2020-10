Mais de mil pessoas e empresas já apresentaram pedidos de indemnização civil no processo do Banco Espírito Santos contra Ricardo Salgado, Morais Pires, Isabel Almeida, entre outros gestores e empresas acusadas pelo Ministério Público. O número foi avançado pelos procuradores do MP, num despacho de 30 de setembro, a que a SÁBADO teve acesso, e no qual os magistrados admitem que a tramitação do processo, após a emissão do despacho de acusação, está quase a ficar caótica.

"Continua a identificar-se dificuldade na tramitação do processo, com a apresentação de inúmeros requerimentos, autuação nos autos principais de pedidos de constituição como assistentes de queixosos em inquéritos já apensos e contrariamente ao que já havia sido determinado", começam por dizer dois procuradores do MP (assinaturas ilegíveis), realçando que estão a chegar ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) inúmeras mensagens de correio eletrónico ou requerimentos de advogados em representação de mais do que um cliente. Ainda por cima, referem os magistrados, "anota-se que já foram apresentados pedidos de indemnização civil por mais de 100 sujeitos" processuais, que podem ser pessoas singulares ou empresas, "os quais suscitam a respectiva autuação, para efeitos de contabilização do trabalho que se afigura como necessário".

Com a secretaria do DCIAP inundada de pedidos, os procuradores referem ter já dado conta ao diretor do DCIAP, Albano Pinto, da necessidade de reforço "operacional da secretaria" que tem ainda que organizar as consultas aos elementos do processo que não estão digitalizados, assim como fazer cópias dos autos principais do processo. Tudo isto, sublinhe-se, num contexto de pandemia com regras sanitárias apertadas para a permanência de pessoas em locais fechados.

Já a 17 de setembro, noutro despacho, o MP admitia estar perante um problema com a avalanche de requerimentos entrados, referindo ser "inviável compulsar-se o teor" de todas as queixas apenas ao processo, mais de 200, "para se perceber" se o requerimento entrado dizia respeito a "queixoso, assistente" ou se o mesmo "requereu até ao encerramento da fase de inquérito notificação para avançar com pedido civil. Neste despacho, assinado pela procuradora Olga Barata, diz-se ainda que, àquela data, permaneciam "por cumprir cerca de 400 notificações" da acusação, com "prejuízo do andamento dos autos, designadamente criando entraves à sua transição para as fases subsequentes", ou seja a instrução e o julgamento.



Ricardo Salgado e Morais Pires em silêncio

Outro dos tais entraves prende-se, porém, com o método utilizado pelo MP antes de deduzir acusação contra os 65 arguidos. Semanas antes do despacho final, os procuradores convocaram os arguidos para o último interrogatório, não lhes dando, porém, acesso a todo o processo, apesar de o prazo do segredo de justiça estar há muito caducado (a investigação iniciou-se em 2014). Daí que, por exemplo, o antigo presidente-executivo do BES, Ricardo Salgado, e o administrador do banco e seu braço-direito, Amílcar Morais Pires, tenham optado por remeter-se ao silêncio perante as questões colocadas pelos procuradores, queixando-se de não terem tido acesso a toda a prova que consta do processo.

De acordo com o Ministério Público, num auto a que a SÁBADO teve acesso, o ex-líder do BES "exerceu o direito legal ao silêncio" e, através de um requerimento posteriormente apresentado, "pretendeu ver conhecida nulidade, ou subsidiariamente, a irregularidade dos termos em que decorreu o interrogatório para que foi convocado".

O pedido de nulidade/irregularidade foram indeferidos, tanto pelo Ministério Público como, mais tarde, pelo Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). "Os factos dados a conhecer ao arguido estão suficientemente circunstanciados de modo a cumprirem o seu objectivo, ou seja, a possibilidade do mesmo exercer, quanto a eles, o direito de prestar declarações nos autos, não se olvidando que a fase processual do inquérito tem estrutura acusatória, sendo o direito de defesa, por via do princípio do contraditório, reservado para outras fases do processo penal", considera o juiz Carlos Alexandre, num despacho assinado a 16 de setembro.

Também Morais Pires permaneceu em silêncio por protesto. De acordo com uma exposição dirigida ao juiz Carlos Alexandre, de dia 10 de julho (no dia seguinte ao interrogatório), a que a SÁBADO teve acesso, a defesa do ex-administrador do banco diz que "necessitava de se inteirar dos elementos probatórios que sustentariam as concretas suspeitas que sobre o mesmo recaem".

Estas decisões, porém, podem ser alvo de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa que, em último caso, poderá anular os respetivos interrogatórios, obrigando á sua repetição.



Ministério Público imputa 65 crimes a Ricardo Salgado

O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado foi na terça-feira acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

Segundo a acusação, Ricardo Salgado foi acusado de um crime de associação criminosa, em coautoria com outros 11 arguidos, incluindo os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida. Está também acusado da autoria de 12 crimes de corrupção ativa no setor privado e de 29 crimes de burla qualificada, em coautoria com outros arguidos, entre os quais José Manuel Espírito Santo e Francisco Machado da Cruz. O Ministério Público acusou ainda o ex-líder do BES de infidelidade, manipulação de mercado, sete crimes de branqueamento de capitais e oito de falsificação.

O arguido José Manuel Espírito Santo Silva, antigo administrador do BES e primo de Ricardo Salgado, está acusado de vários crimes de burla qualificada, e infidelidade, em coautoria. O ex-administrador e diretor financeiro do BES Amílcar Pires foi igualmente acusado neste megaprocesso de um crime de associação criminosa em coautoria com outros arguidos, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

A antiga administradora do BES Isabel Almeida foi também acusada por um crime de associação criminosa, em coautoria, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

São ainda arguidos neste processo Manuel Espírito Santo Silva, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, Nuno Escudeiro e Paulo Nacif Jorge, entre outros.

As sete empresas acusadas são a Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo irmãos -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited e ES Resources (Portugal) por crimes que vão desde burla qualificada a corrupção passiva, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.