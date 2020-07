Defesa de Ricardo Salgado diz que acusação “falsifica a história do BES”

O antigo administrador do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, confirmou que foi notificado como arguido no processo "Universo Espírito Santo" mas aponta que a acusação "falsifica a história do BES" e que sempre colocou os interesses do banco "acima de quaisquer outros" e que "sempre agiu de boa-fé e na convicção de que as opções tomadas serviriam o melhor interesse do banco, dos seus clientes, colaboradores e acionistas".

Através de um comunicado da defesa do ex-banqueiro do BES às redações, Ricardo Salgado queixa-se de que foram escondidas provas para, "ao longo do tempo, distorcer a verdade na praça pública" e que os "infindáveis juízos de valor vagos e genéricos" impediram o antigo administrador do BES de prestar declarações na véspera da acusação ser anunciada.

A defesa de Salgado refere também que o antigo banqueiro e responsável dos GES "não praticou qualquer crime" e que a acusação do MP "falsifica a história do Banco Espírito Santo", acrescentando ainda que esta é uma acusação "pré-anunciada desde o dia 3 de agosto de 2014" – altura em que o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, anunciou o colapso do BES – e que "enquanto o Dr. Ricardo Salgado esteve no BES, não houve lesados".

Os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce garantem ainda que Salgado "não desistirá de se defender e levará até às últimas consequências a sua defesa", indicando que "a resolução do BES foi um erro colossal que causou e causa prejuízos inquantificáveis ao País" e que o seu cliente "assume e assumirá a responsabilidade pelos atos que praticou, demonstrando que não praticou atos ilícitos, explicando as suas motivações e mostrando que sempre agiu de boa-fé naquilo que lhe parecia ser o melhor interesse do Banco que teve a honra de ajudar a reconstruir".

Além de Ricardo Salgado, o Ministério Público acusou ainda mais 24 arguidos no processo "Universo Espírito Santo", relacionado com o fim do BES e do grupo com o mesmo nome, GES. Destes, de acordo com comunicado da Procuradoria-Geral da República, 17 estão acusados do crime de associação criminosa.