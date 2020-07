MP confirma financiamento do "saco azul" do BES a Cavaco Silva Caso foi revelado, em 2019, pela SÁBADO. Despacho de acusação conta como alguns antigos administradores do Banco Espírito Santo foram compensados pelos donativos que fizeram à campanha presidencial de 2011 - Portugal , Sábado.

E como o conjunto de entidades legais com fins específicos: sociedades de investimento, sociedades de aconselhamento em investimento, sociedades de investimento pessoal, sociedades fiduciárias, que estiveram sob controlo de Ricardo Salgado, através de beneficiários efetivos, por si escolhidos, e executores dos planos que para elas estavam reservados", acrescentam ainda os procuradores.

Com a Espírito Santo International, holding do grupo, com resultados negativos desde, pelo menos, 2009, e parte não financeira do grupo, como a Rioforte e a Escom, também a resvalarem para o negativos, Salgado é suspeito de ter colocado em prática um plano para mascarar as contas, o qual passaria pelas seguintes etapas:

Assim, para este feito, entre abril de 2009 e dezembro de 2013, Ricardo Salgado ordenou a José Castella e a Francisco Machado da Cruz que ordenassem os atos de manipulação das contas da ESI, a serem concretizados pelos funcionários da ES SERVICES, se necessário com o recurso a documentos fictícios.



Diversamente da realidade, as contas da ESI entre 2009 e 2012, depositadas publicamente no registo de comércio luxemburguês evidenciaram, sucessivamente, capitais próprios positivos, sendo o valor destes, a 31.12.2012, de 777,3 milhões de euros, e não o valor acima referido.



As operações de viciação das contas contaram, em 2009, com os cálculos feitos por Nuno Escudeiro, a mando de Isabel Almeida, Amílcar Pires e Francisco Machado da Crus.



Ao longo de 5 anos, no essencial, para balancear a desvalorização de ativos, foram amputados valores ao retrato do passivo da ESI, composto por dívida vendida a clientes, por linhas de crédito contraídas em entidades financeiras ESPÍRITO SANTO e, mesmo, crédito contraído junto de bancos exógenos, como era o caso dos bancos portugueses CGD e BPI. Foram também inventados ganhos ou melhorias nas operações anuais para ocultar resultados negativos, significativamente consumidos com o encargo de dívida contraída.



Para operacionalizar o plano, ainda de acordo com a acusação, Ricardo Salgado rodeou-se de um conjunto de colaboradores da sua confiança, os quais acabariam por obter remunerações-extra através do chamado "saco azul", a ES Enterprises





Para o sucesso dos seus propósitos fraudulentos, Ricardo Salgado recrutou um núcleo estratégico de colaboradores que, a troco de contrapartidas em dinheiro e poder de influência, se dispôs a pactuar com os seus desígnios.



Pelo menos entre o início de 2009 e até julho de 2014, com a promessa de pagamento de vantagens em dinheiro, para além dos vencimentos auferidos, e para que violassem os seus deveres profissionais, RICARDO SALGADO comandou um grupo restrito, estável de sujeitos que se posicionou na interação com os demais, para desenvolver soluções que satisfizessem fins criminosos, através do emprego dos respetivos conhecimentos técnicos, legais, regulamentares, contabilísticos, da atividade bancária, da intermediação financeira e dos indicadores de branqueamento de capitais no sistema financeiro.



Em Portugal o centro de planeamento desses atos, no contexto da troca de favores por dinheiro, foi assumido por José Castella, Francisco Machado da Cruz, Amílcar Pires e Isabel Almeida.

Seguindo a prática de anos anteriores, pelo menos entre 2009 e julho de 2014, no organograma criminoso de RICARDO SALGADO, José Castella, tesoureiro do grupo, para a área financeira e não financeira, comandou os serviços de contabilidade do GES não financeiro na Suíça, coordenados por Francisco Machado da Cruz para a viciação anual das contas da ESI, de acordo com as ordens de Ricardo Salgado. José Castella e Francisco Machado da Cruz comandaram as interações necessárias ao emprego de documentos forjados em todas as formas de financiamento da empresa, incluindo em todos os atos que lhes eram instrumentais.

No princípio e no fim da história dos (eventuais) crimes cometidos no Universo Espírito Santo, como lhe chama a Procuradoria-Geral da República, está Ricardo Salgado, antigamente conhecido como o "dono disto tudo", agora na pelo do "arguido acusado de tudo". Segundo o longo despacho dos procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), 4117 páginas, tudo só foi possível porque Ricardo Salgado "com a anuência dos demais accionistas de referência do GES centrou em si a gestão do grupo, quer das empresas da área financeira, quer das empresas da área não financeira".Para levar a cabo as operações sob suspeita, referem os procuradores, Ricardo Salgado "distribuiu geograficamente a atuação das sociedades do GES", posicionando-as "localmente com o proveito das condições legais e regulamentares propiciadores aos fins pretendidos", ao mesmo tempo que fixou o centro de decisão do grupo em Lisboa. "As entidades holding do grupo geridas nesse contexto foram domiciliadas no Luxemburgo por razões fiscais", lê-se.Mas, continua o Ministério Público, Ricardo Salgado "tirou também partido da atuação das sociedades domiciliadas na Suíça para beneficiar dos sistemas de protecção que limitavam a divulgação de dados operacionais a terceiros, incluindo em sede de cooperação judiciária em matéria penal". Para sociedades como o Banque Privee Espírito Santo (BPES) foram destacadas "pessoas cuja missão era a de executarem as decisões que eram tomadas a partir de Lisboa". O antigo presidente do BES, acusado agora de 65 crimes, também terá aproveitado a jurisdição Suíça para constituir a Eurofin, uma sociedade que está no centro da acusação, e que serviu para "fazer operações com os clientes do BES, como se de uma entidade não relacionada com o BES se tratasse, o que não era verdade".A acusação refere ainda que o esquema que terá permitido ao banco sobreviver durante muitos anos só foi possível "com recurso à multiplicação de entidades instrumentais legalmente domiciliadas em regimes contabilísticos e tributários permissivos". "

Segundo adiantou uma nota da Procuradoria Geral da República (PGR), foi deduzida acusação por associação criminosa e por corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.





Caso BES: Todos os crimes de que os 18 arguidos são acusados O antigo banqueiro do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está entre os 25 acusados pelo Ministério Público no processo "Universo Espírito Santo" - ou Caso BES, relacionado com o fim do BES e do grupo com o mesmo nome, GES.





Em causa nesta complexa investigação, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), "está um valor superior a onze mil e oitocentos milhões de euros", em consequência dos crimes imputados, e prejuízos causados. A PGR refere também que o processo principal BES/GES "agrega 242 inquéritos que foram sendo apensados, abrangendo queixas deduzidas por mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro".





Defesa de Ricardo Salgado diz que acusação "falsifica a história do BES" Antigo banqueiro do BES confirma que foi notificado como arguido do processo Universo Espírito Santo, mas aponta que sempre colocou os interesses do banco "acima de quaisquer outros" e que, enquanto esteve à frente do BES, não houve lesados. - Portugal , Sábado.







Ricardo Salgado foi acusado pelo Ministério Público de 65 crimes, que vão desde associação criminosa, burla qualificada, infidelidade, branqueamento de capitais, entre outros.



José Manuel Espírito Santo Silva, primo de Ricardo Salgado e antigo administrador do BES, foi acusado de oito crimes: sete de burla qualificada e um de infidelidade.



Manuel Fernando Espírito Santo Silva, ex-chairman da RioForte, é acusado de oito crimes de burla qualificada.



O contabilista Francisco Machado da Cruz é acusado de 45 crimes: 1 crime de associação criminosa, 1 crime de corrupção passiva, 4 crimes de falsificação de documento, 2 crimes de manipulação de mercado, 20 crimes de burla qualificada, 5 de branqueamento, 1 de infidelidade, e dois de manipulação de mercado.



Amílcar Morais Pires, ex-administrador do BES, conta com 26 crimes: 1 de associação criminosa, 1 de corrupção passiva, 12 de burla qualificada, 7 de branqueamento, 2 de falsificação de documento, 2 de infidelidade e 1 de manipulação de mercado.



Isabel Almeida, antiga directora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos (DFME) do Banco Espírito Santo, é acusada de 21 crimes: 1 de associação criminosa, 1 de corrupção passiva, 11 de burla qualificada, 5 de branqueamento, 1 de falsificação de documento, 1 de infidelidade, e 1 de manipulação de mercado.



António Soares, que integrou a administração do BES Vida, é acusado de 17 crimes pelo Ministério Público. São eles os crimes de associação criminosa (1), de corrupção passiva (1), de burla qualificada (6), branqueamento (6), falsificação de documento (1), infidelidade (1) e manipulação de mercado (1).



Paulo Jorge Carrageta Ferreira, que foi subdiretor do departamento financeiro, mercados e estudos, é acusado de sete crimes: 1 de associação criminosa, 1 de corrupção passiva, 3 de burla qualificada, 1 de manipulação de mercado e 1 de braqueamento.



Pedro Almeida e Costa, administrador da ESAF (Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A.), é acusado de dez crimes: 1 de corrupção passiva, 1 de infidelidade, 3 de burla qualificada, 2 de branqueamento, 1 de manipulação de mercado e dois de infidelidade.



Cláudia Boal de Faria, ex-diretora do Departamento de Gestão de Poupança do BES, é acusada de seis crimes: 1 de associação criminosa, 1 de corrupção passiva, 2 de burla qualificada, 1 de manipulação do mercado, e 1 de infidelidade.



Pedro Cohen Serra, alto quadro do BES, é acusado de sete crimes: um de associação criminosa, de corrupção passiva, de burla qualificada, de manipulação do mercado, e de falsificação de documento. Recai-lhe também dois crimes de branqueamento.



Nuno Morgado Escudeiro, outro alto quadro do BES, foi acusado pelo Ministério Público de um crime de associação criminosa, outro de corrupção passiva, um de falsificação de documento, dois de burla qualificada, dois de branqueamento e de um de manipulação do mercado.



Pedro Góis Pinto, do departamento financeiro do BES, está acusado de 18 crimes. Seis crimes são de burla qualificada, seis de branqueamento, dois de infidelidade e um de associação criminosa, um de corrupção passiva, um de falsificação de documento, e um de manipulação de mercado.



Etiénne Cadosch, presidente da Eurofin, é acusado de sete crimes de branqueamento, seis crimes de burla qualificada, um crime de associação criminosa, um de corrupção passiva, um de falsificação de documento, um de infidelidade e um de manipulação de mercado.



Michel Creton, administrador da Eurofin, está acusado de seis crimes de burla qualificada, sete de branqueamento, um de associação criminosa, um de falsificação de documento, um de infidelidade, e um de manipulação de mercado.



João Martins Pereira, que liderou o Departamento de Compliance e de Auditoria, foi acusado de três crimes de burla qualificada.



João Rodrigues da Silva, da Comissão de Auditoria do BES, foi acusado de dois crimes de falsificação de documentos.



Paulo Nacif Jorge, que era uma ponte nos negócios com a Venezuela, é acusado de um crime de falsificação de documento.