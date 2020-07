EXCLUSIVO: O plano criminoso de Salgado para a Venezuela Antigo banqueiro é suspeito de distribuir luvas por vários responsáveis venezuelanos para obter financiamento para o Grupo Espírito Santo. Diplomata colocada na embaixada em Lisboa é uma das suspeitas - Portugal , Sábado.

Na década de 90, Salgado conheceu os fundadores da Eurofin, Karl Sanne, Alexandre Cadosch e Nicolo San Germano, quando estes trabalhavam na Gestar, uma empresa que chegou a prestar serviços ao GES. Aliás, quando foi interrogado no DCIAP, Salgado referiu Nicolo San Germano como uma pessoa importantíssima em Itália, "com muitas propriedades". Terá sido através da Eurofin que foi desenvolvido um circuito de compra e recompra de dívida de empresas do GES, o qual terá gerado fluxos financeiros para alimentar as contas da Espírito Santo International (ESI) e da Espírito Santo Enterprises (ES Enterprises). Com a quebra nos dividendos do BES - principal fonte de financiamento das suas sociedades - os proveitos angariados através da colocação de dívida passou a ser a principal fonte de receitas.

Ora, segundo o Banco de Portugal e, posteriormente, o Ministério Público, de forma a obter liquidez para o Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, juntamente com Morais Pires, antigo administrador, e Isabel Almeida, ex-diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos (DFME) criaram um circuito de emissão e recompras de dívida, o qual acabou também por gerar receitas, precisamente para a Eurofin, pelo trabalho de intermediação. Ao mesmo tempo, a partir de 2009, foi preciso maquilhar as contas das sociedades, algo que terá ficado a cargo de José Castella e Francisco Machado da Cruz, o contabilista da Enterprises. Ao BdP (a 3 de setembro de 2014), o primeiro relatou: "Questionado acerca do contexto em que surgiu a necessidade de, a partir de 2009, não fazer refletir o real montante da dívida da ESI, a testemunha relatou que tal começou a verificar-se a partir do momento em que Machado da Cruz, fechadas as contas, verificou uma situação frágil ao nível da equity da ESI. Então, em reunião com a testemunha, Ricardo Salgado e Machado da Cruz, Ricardo Salgado pediu a Machado da Cruz que 'desse um jeito' nos números, ao que se recorda 280 milhões". Embora, referiu Castella, tenha considerado a situação como "desconfortável", "as ordens dadas pelo dr. Ricardo Salgado eram ordens cumpridas, pelo que não discutiu com o dr. Ricardo Salgado a ordem que recebera".

"A Eurofin sempre desenvolveu tarefas subordinadas aos interesses patrimoniais" de Ricardo Salgado, considerou o Ministério Público, acrescentando: o antigo presidente do BES, "aproveitou a alteridade jurídica da Eurofin, em relação às entidades do Grupo Espírito Santo, usando-a para um conjunto de operações que pretendeu fora dos registos oficiais contabilísticos do Grupo e, nessa medida, dissimuladores do seu real envolvimento nas mesmas". Aparentemente, nem José Maria Ricciardi - que esta semana se mostrou convicto, em entrevista ao Público, de que haverá condenações no caso BES - sabia da ligação umbilical entre o banco e a Eurofin: "Ignorava que as operações de brokerage em OTC do BES eram quase exclusivamente realizadas pela Eurofin, quando o BESI é líder de mercado de brokerage em Portugal, pelo que faria sentido recorrer a esta empresa do Grupo e não à Eurofin. Desconhecia que a Eurofin estava sempre por trás do sistema BES Ordens. Só recentemente é que se apercebeu da atividade de corretagem da Eurofin em relação ao BES", declarou o banqueiro ao Banco de Portugal, num dos processos de contraordenação abertos pelo supervisor. Após a queda do Grupo, Ricciardi manteve-se na presidência do Banco Espírito Santo Investimento (BESI), entretanto transformado em Haitong Bank.





Nos últimos anos, a ES Enterprises tem estado no centro de várias suspeitas, referida como o saco azul do grupo, por onde eram canalizados pagamentos a quadros do GES fora dos registos oficiais. Mas não só. Terá sido através desta empresa que Manuel Pinho, já ministro da Economia de José Sócrates, recebeu, durante anos, 15 mil euros/mês. Uma situação que valeu a Ricardo Salgado mais uma constituição como arguido, por suspeitas de corrupção. E, tal como a SÁBADO revelou, também terá sido por esta via que vários administradores do BES financiaram a última campanha presidenncial de Cavaco Silva

Saco azul do BES também financiou Cavaco Silva Dez altos responsáveis do Grupo Espírito Santo são suspeitos de terem combinado um esquema de financiamento ilegal à candidatura de Cavaco Silva, nas Presidenciais de 2011.









Da Enterprises saíram remunerações extras para quadros do BES, como Amílcar Morais Pires (4,9 milhões), Isabel Maria Carvalho de Almeida (2,2 milhões), Virgílio Tarrago da Silveira (1,7 milhões), João Filipe Carvalho Pereira (1,1 milhões), Jorge Manuel P. Espírito Santo Silva (748 mil), Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva (747 mil), Juan Villalonga Navarro (703 mil), António Soares (700 mil), António do Espírito Santo Silva Salgado (686 mil). E, logo a seguir: José Manuel da Fonseca Antunes (562 mil), Fernando José Camacho Baptista da Costa Freire (500 mil), Pedro Fernandes Homem (437 mil), Bernardo Leite de Faria Espírito Santo (400 mil), Maria da Conceição Espírito Santo Silva (370 mil), Von Greber (358 mil), Manuel Abecassis Espírito Santo Silva (349 mil), Augusto de Athayde S. D'Albergaria (316 mil), Manuel Pinho (315 mil), Jean-Luc Schneider (310 mil). Também foi desta conta que saíram os 18,5 milhões para o ex-CEO da PT Zeinal Bava, que o MP, na Operação Marquês, associa a uma contrapartida para o gestor assegurar a manutenção dos interesses do GES na empresa de telecomunicações

Siga a Sábado nas redes sociais

Ricardo Salgado, alguns antigos administradores e quadros de topo do Banco Espírito Santo vão ser acusados, no início da próxima semana, por crimes cometidos na gestão do banco, os quais o terão levado à falência. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a equipa de procuradores que há seis anos conduz a investigação já assinou o despacho final, que tem mais de três mil páginas, que começará a ser notificado aos arguidos e assistentes logo na próxima segunda feira. O último balanço feito pela Procuradoria Geral da República apontava para 41 arguidos e mais de 30 assistentes.A decisão de avançar já com uma acusação prende-se, ao que a SÁBADO apurou, com uma eventual prescrição de crimes de falsificação imputados, sobretudo, a Ricardo Salgado. Em 2019, o atual diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, (DCIAP) Albano Pinto, dizia faltarem "acontecimentos psicofísicos" para fechar a investigação.Ouvido pela primeira vez como arguido há cerca de cinco anos (20 de julho de 2015), Ricardo Salgado saiu das instalações do DCIAP sem um número concretos de crimes, apenas com uma referência genérica a "inúmeros crimes de burla qualificada", falsificação de documentos e corrupção no setor privado ( que envolve suspeitas de pagamentos na Venezuela, um caso revelado pela SÁBADO ) e branqueamento de capitais.Quatro dias depois deste interrogatório, o antigo "dono disto tudo" foi presente ao juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal, que terminaria o interrogatório judicial, colocando Ricardo Salgado em prisão domiciliária, medida de coação que viria a ser levantada em dezembro de 2015, ficando o antigo presidente do BES sujeito a uma caução de um milhão de euros. Durante os últimos anos, os investigadores também descobriram um tesouro secreto do antigo presidente do BES: um contrato de armazenamento com a empresa "Urbanos" levou os procuradores a descobrirem mais de 100 obras de arte O núcleo de factos da investigação envolve, em resumo, uma sociedade Suíça, a Eurofin, e outra que terá sido utulizada por Ricardo Salgado como um "saco azul" do grupo, fosse para investimentos (até pessoais) ou para pagamentos de prémios e remunerações não declarados.O caso BES promete ser mais um elefante no circuito dos tribunais. Vários advogados contactados pela SÁBADO já admitiram que vão pedir mais de seis meses para decidirem se avançam para a fase de instrução. "O processo é gigantesco, há milhões e milhões de elementos que precisam de ser analisados", referiu um advogado, acrescentando: "Se o Ministério Público teve seis anos para investigar, as defesas precisarão, não de tanto, mas pelo menos seis meses para avaliar a prova recolhida e decidir o que fazer".