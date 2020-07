Processo de falência do BES já foi rejeitado por nove procuradores

O processo de liquidação do Banco Espírito Santo, com 617 volumes, já foi rejeitado por nove procuradores do Ministério Público, incluindo a diretora do novo departamento central, criado precisamente para defender os grandes interesses patrimoniais do Estado.

De acordo com o Jornal de Notícias, o procurador responsável pelo processo trocou o Tribunal do Comércio de Lisboa por este departamento, mas foi autorizado a deixar o caso.

Outros cinco procuradores que ficaram no Tribunal do Comércio mostraram-se indisponíveis para receber o processo, que caiu nas mãos de dois magistrados de Sintra e Vila Franca de Xira, que já requereram uma providência cautelar, reputando de ilegal a sua transferência, à força, para a Comarca de Lisboa.