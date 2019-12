É na padaria, em Sobral de Monte Agraço, que Silvestre Lourenço, 58 anos, continua a passar os dias no negócio familiar de panificação, enquanto espera por um (cada vez mais distante) desfecho do processo do Banco Espírito Santo. Tal como muitos milhares de pessoas, Silvestre Lourenço investiu, em 2014, em papel comercial do GES, que foi comercializado aos balcões do banco. Um ano depois, apresentou uma queixa no Ministério Público contra Ricardo Salgado , Carlos Costa, governador do Banco de Portugal e até contra o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, o mesmo que, em 2014, garantiu a segurança do BES.Se centenas de lesados do BES recorreram ao processo-crime, constituindo-se assistentes (lesados), para tentarem reaver algum do dinheiro investido, Silvestre Lourenço está atualmente no megaprocesso do Departamento Central de Investigação Penal (DCIAP) "à força". A queixa que apresentou, em setembro de 2015, no Ministério Público de Torres Vedras foi, no mês seguinte, transferida para o DCIAP. Num requerimento enviado para os autos – já em agosto de 2016 – o advogado do padeiro de Sobral de Monte Agraço não perdeu a oportunidade para ironizar com o atraso da Justiça e para prever (e acertar) mais anos de espera. Vítor Carreto começou por dizer que no dia 27 de janeiro de 2016, "dia da Memória das Vítimas do Holocausto", referiu, o juiz Carlos Alexandre assinou um despacho a fixar como data provável para o encerramento da investigação o dia 12 de novembro daquele ano, "Dia Mundial da Pneumonia", assinalou o advogado. Só que, sublinhou, a 12 de Agosto de 2016 – Dia Mundial da Juventude, recordou o advogado – o "não jovem inquérito" já completava 2 anos e sem fim à vista.Por isso, no requerimento em que pedia a separação do processo do seu cliente e a sua aceleração processual, Vítor Carreto considerou ser "estranho que a justiça portuguesa seja duríssima com quem entra num banco munido de uma simples pistola e retira 2 ou 3 mil euros" e que "alguns banqueiros finórios com gravata de seda italiana, frequentadores da missa dominical" nem sequer sejam "acusados em prazo razoável", apesar de, "através de um computador, terem dado origem a um ‘eclipse’ de 8 mil milhões de euros e causado a maior falência de sempre".Silvestre Lourenço, descreveu o seu advogado, é um "mísero padeiro, está descrente numa justiça breve" que o possa ressarcir do prejuízo. Ainda assim, o lesado "espera não emigrar para o Tribunal Divino ou Inferno" com os autos ainda pendentes, "à espera de mais prazos, diligências ou de aplicação de justiça, pelo que não ambiciona deixar este planeta sem tomar conhecimento, se possível, do paradeiro" dos seus 100 mil euros. Contactado pela, Vítor Carreto confirmou ter apresentado, há três anos, o requerimentos com os pedidos de separação e aceleração processual. "Levei pancada nos dois", acrescentou. Tudo continua, como sempre, pendente e os últimos sinais não preveem qualquer melhoria no estado do processo: em julho deste ano, o atual diretor do DCIAP, Albano Pinto, fixou como data para a conclusão dos trabalhos da investigação três meses a contar da receção de elementos pedidos à Suíça, que ninguém sabe quando chegarão. O responsável do MP escreveu que faltam "acontecimentos psicofísicos" para fechar o caso. Seja lá o que isso for.