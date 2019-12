Como é que um arguido que, no Termo de Identidade e Residência (TIR) que prestou, indicou uma morada no Dubai pode ficar sujeito a apresentações semanais num posto policial? À partida, a não ser que seja na polícia naquele emirado, parece impossível, mas foi isto mesmo que se passou no processo do Banco Espírito Santo , quando o procurador José Ranito e o juiz Carlos Alexandre quiseram sujeitar João Alexandre, antigo diretor do BES/Madeira, a apresentar-se semanalmente na polícia, isto depois de o mesmo ter indicado no processo que estava a morar e a trabalhar no Dubai.Depois de ter estado em prisão domiciliária entre Junho de 2017 e Maio de 2018, João Alexandre ficou proibido, entre aquela última data e maio deste ano, de contactar com outros arguidos do processo - cujo número total já ultrapassa os 40 - e de se ausentar para o estrangeiros. Duas medidas que acabariam por caducar. Entretanto, o procurador avançou com outro pedido: apresentações periódicas no posto policial da área de residência.O problema foi mesmo este: o ex-gestor do BES, suspeito de ter participado, pro exemplo, num esquema de corrupção a funcionários venezuelanos, indicou como morada e local de trabalho uma morada no Dubai. O que não impediu o Ministério Público de manter o pedido de apresentações semanais.Na resposta ao procurador, o advogado Artur Marques ainda ironizou: "Porque se afigura que a douta promoção não tem o sentido de patrocinar a apresentação do arguido no posto policial mais próximo da sua residência no Dubai, terá que ser interpretada no sentido de defender a apresentação semanal do arguido num posto de polícia situado em Portugal".Tal situação, continuou o advogado, além de "representar uma forma dissimulada de manter a proibição de ausência para o estrangeiro", implicaria um custo insuportável nas viagens que João Alexandre teria que fazer todas as semanas para Portugal. Por isso, Artur Marques chegou a sugerir que as apresentações fossem mensais, em Lisboa ou no Funchal.Como o procurador José Ranito e o juiz Carlos Alexandre mantiveram a opção pelas apresentações semanais, não restou outro caminho à defesa: recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa. Em outubro, as juízas desembargadoras Margarida Vieira de Almeida e Maria daBatista revogaram todas as medidas de coação impostas a João Alexandre, à exceção do habitual TIR. "Mantendo-se o receio legítimo de que uma pessoa com residência no Dubai se não apresente mais, o que deveria ter acontecido de forma a justificar a alteração da medida cautelar imposta, aparentemente menos gravosa mas aplicada de forma igualmente gravosa, por impedir a saída do recorrente do País, era ter sido deduzida uma acusação", refere o acórdão.A Procuradoria-Geral da República emitiu, em Março deste ano, um comunicado, dando conta do actual estado da investigação ao caso BES que, como a SÁBADO noticiou, se encontra perto do desastre . A PGR adiantou números e diligências realizadas nos últimos anos. Só não disse quando é que a investigação termina.De acordo com o comunicado, "desde maio de 2016, as autoridades portuguesas aguardam o cumprimento de cartas rogatórias enviadas à Suíça no contexto das investigações conjuntas, incluindo o produto de buscas e audições requeridas, que se têm por determinantes para a prolação do despacho que porá termo ao processo", confirmando o que anoticiou na sua edição impressa e que também pode ser lida diretamente no ePaper.- Foram constituídos como arguidos 41 pessoas, nacionais e estrangeiros, 8 das quais entidades legais.- O processo conta com 42 pessoas investidas na posição de assistentes.- Realizaram-se 199 audições, 22 das quais nos Estados Unidos, Suíça e Espanha.- Realizaram-se 111 buscas, em Portugal, Espanha, Macau e Suíça.- O produto das buscas abrange, para além de suportes documentais em papel, cercade 100 milhões de ficheiros informáticos relativos a sistemas operativos bancários,sistemas de contabilidade, contratos, documentos contabilísticos, documentos denatureza bancária e transmissão escrita de comunicações entre, designadamente,Portugal, Suíça, Luxemburgo, Panamá, Dubai, Espanha, e redigidos em inglês, francêse espanhol.- Foram suscitados 16 incidentes de arresto, alguns dos quais concretizados no Brasile Suíça.- Estão arrestados/apreendidos cerca de 120 milhões de euros em numerário e aplicações financeiras. Neste montante inclui-se o valor de 53,4 milhões de euros do produto da venda depatrimónio imobiliário arrestado, realizada entre 2015 e 2018.- Foi arrestado o direito de crédito de 23,6 milhões de euros, e juros computados em7,1 milhões de euros, a 31.12.2017;- Foi arrestado o produto da liquidação de um Fundo de Investimento Imobiliário.- Foram arrestadas pensões de reforma de dois arguidos.- Estão arrestadas Unidades de participação de 7 Fundos de Investimento Imobiliário.- Estão arrestados 477 imóveis e 231 frações temporais. Foram apreendidos 2 imóveis.- Estão arrestadas duas unidades hoteleiras em funcionamento, com processos devenda anunciada em processos de insolvência, pelo preço base de 45 milhões cada.- Estão arrestados 11 veículos automóveis, o recheio de 6 casas e das instalações deuma sociedade, incluindo 143 obras de arte.- Foram interpostos e respondidos 77 recursos, 14 oposições e 4 embargos de terceiro.O comunicado da PGR confirma ainda o elevado número de meios afetos à investigação: "A investigação é dirigida atualmente por 7 magistrados, no âmbito de uma equipa especial constituída com 3 elementos do Banco de Portugal, 1 elemento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 10 elementos da Polícia Judiciária (4 dos quais colocados em Fevereiro de 2019), 6 elementos da PSP, 2 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, 1 elemento da Inspeção Geral de Finanças e 3 elementos da Autoridade Tributária, e um elemento da Unidade de Apoio do DCIAP".