Também só em setembro deste ano é que "poderão estar concluídas as traduções sobre diversos elementos do processo", sendo que, continuou Albano Pinto, "importa ainda efetuar o tratamento informático de determinada prova, bem como a conclusão de alguns relatórios técnicos" sobre, referiu o director do DCIAP, "determinados assuntos específicos", e constata-se ainda a ausência de satisfação de "pedidos de diligências efectuados a alguns Países, como os EUA , Dubai, Panamá, Alemanha e Holanda".Por isso, acrescentou o responsável pelo departamento que há cinco anos investiga o BES, para encerrar a fase de investigação é necessário ter toda a "informação suficiente para que, de forma mais verdadeira possível, se possam descrever as características desses acontecimentos e, por esta via, começar, logo, por haver uma aproximação maior, dentro dos indiscutíveis limites do conhecimento humano, à realidade sobre a verificação (ainda que em aspectos diferentes) ou não deles, realidade que, na grande maioria dos casos e, sobretudo, na generalidade criminalidade económico-financeira, não é outra senão a que é, precisamente, proporcionada pelos instrumentos epidémicos de natureza factual recolhidos durante a fase em causa" (sic).Mas há mais: "A sua importância (da Justiça), seja do ponto de vista do apuramento e da precisão, sem quaisquer interpretações (pessoais), dos acontecimentos da vida que, com ela, começam por ser trazidos aos processo ‘em bruto’ (logo, sem a depuração que, mais tarde se tem de fazer, do ponto de vista, primeiro, da consideração da fonte do seu conhecimento e sua admissibilidade legal e, depois, da valorarão jurídica acerca deles, de modo a afastar o que não interessa ao seu carácter juridicamente relevante ou à instrumentalização necessária para afirmar os que devem resistir este carácter), seja enquanto encarado como meio de prova dos instrumentos probatórios que, pela dialética do julgamento, hão de permitir o conhecimento dos mesmos acontecimentos e, sendo caso disso, a sua afirmação como elementos do mundo real".De acordo com análise feita e descrita no despacho pelo próprio director do DCIAP ao estado da investigação, "ainda não foram dados todos os passos" para que todos os factos que compõem a prova fossem recolhidos."E isto, tanto por esses factos surgirem como acontecimentos psicofísicos dotados de dignidade penal (factos principais) e a acusação ser o único meio (processual) que os pode veicular, em ordem à provação dos enunciados que os hão de incorporar, como por, em casos como os dos autos, assentes, fundamentalmente, em acontecimentos de caris profundamente técnico e de conhecimento não direito (a partir do meio ou fonte de prova…), ela deve ter uma função instrumental e, por isso, conter, inclusive, todos aqueles outros factos que, apesar de não serem já os juridicamente relevantes, surgem, contudo, como capazes de virem a servir à prova destes (os designados factos secundários e de fiabilidade e precisão e, desta forma, também de inquestionável importância para a sustentação e defesa das pretensões dos mais débeis das diversas e múltiplas relações económicas e (ou) financeiras analisadas, o que nenhum processo justo e equitativo, para o ser, deve descurar…" (sic)8 de julho de 2019. Foi este o prazo estabelecido pelo ex-director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) para a conclusão da investigação ao caso do Banco Espírito Santo. A decisão de Amadeu Guerra, que consta de um despacho de 3 de Janeiro deste ano, surgiu na sequência de um relatório apresentado pelos procuradores do processo, que não conseguiram terminar a fase de investigação. No despacho, o ex-director do DCIAP, entretanto nomeado Procurador Distrital de Lisboa, deu conta dos argumentos dos procuradores para a derrapagem do prazo, concordando que os atrasos foram devidos "em grande parte" aos "pedidos de cooperação judiciária internacional, em particular, com a Suíça". Amadeu Guerra adiantou que ele próprio fez "uma diligência pessoal" com o Procurador geral da Suíça, na qual lhe deu "conta das dificuldades e urgência na resposta às cartas rogatórias", recordando que nos últimos anos têm sido realizadas algumas reuniões de cooperação.Porém, sublinhou Amadeu Guerra, estas reuniões "não têm sido tão produtivas como era desejável, razão pela qual considero que deveria ser equacionada a marcação urgente de uma reunião, ao mais alto nível, das autoridades centrais de cada país", isto, independentemente de uma reunião agendada para finais de janeiro na sede do Eurojust, organismo europeu para a cooperação judiciária, em Haia, na Holanda.Os procuradores do Ministério Público que estão a investigar o chamado "caso BES" comunicaram ao director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Amadeu Guerra, que só em Março de 2019 é que toda a prova poderá estar recolhida e pronta para ser vertida numa eventual acusação, tal como ajá adiantouEm resposta a um memorando da equipa de magistrados liderada pelo procurador José Ranito, o director do DCIAP, num despacho a que ateve acesso, considerou estarem "suficientemente explicitadas e justificadas as razões do atraso em relação à conclusão do inquérito". Ainda assim, o superior hierárquico pediu até ao última dia desde ano um memorando, no qual deve constar todas as diligências já realizadas, "bem como um cronograma detalhado que especifique os prazos necessários à realização de diligências em falta, com especificação concreta do prazo previsível para a elaboração do despacho final".O facto de os próprios magistrados titulares do processo apontarem para Março de 2019 o final da recolha de prova não quer dizer que essa data se mantenha. Isto porque, segundo os próprios, há diligências que dependem da cooperação internacional. Por isso, segundo um advogado ligado ao processo, tudo aponta para que a tal acusação possa só surgir nos últimos meses do próximo ano, isto se contarmos com o período de férias judiciais entre meados de Julho e o final do mês de Agosto.