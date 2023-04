Metro de Lisboa assegura transporte para clássico Benfica - Porto

Na próxima sexta-feira, 7 de abril, o metropolitano de Lisboa vai assegurar o transporte dos adeptos que tenham bilhetes para ver o SL Benfica – FC Porto, no Estádio da Luz.





A medida tem como objetivo "mitigar os constrangimentos causados pelo encerramento da linha Azul para a instalação de um novo sistema de sinalização", trabalhos que decorrerão entre os dias 7 e 10 de abril, e evitar enchentes de adeptos.Assim, entre as 15h e as 23h, vão ser disponibilizados autocarros que farão os trajetos entre Campo Grande (junto ao edifício da NOS) e a Estrada da Luz (junto ao viaduto da 2ª Circular). Para poder utilizar este serviço basta ter um título válido da rede do Metropolitano de Lisboa.Como alternativas, o metro avisa que pode ainda fazer o percurso pedonal até ao Estádio da Luz, a partir da estação do Campo Grande (linhas Amarela e Verde), Telheiras (linha Verde) ou Cidade Universitária (linha Amarela).Outra opção poderá ser a utilização de transportes da Carris que vão para o Colégio-Militar/Luz (750 Oriente – Algés / 767 Campo Mártires da Pátria / 778 Campo Grande – Colégio Militar/Luz / 799 Colégio Militar – Alfragide / 70B Colégio Militar), para a zona circundante do estádio (747 Campo Grande – Pontinha / 768 Cidade Universitária – Quinta de Alcoutins) ou ainda para o Alto dos Moinhos e Colégio Militar (58B Sete Rios/ circulação Torres Lisboa / 701 Campo Grande - Campo Ourique / 703 Charneca - B. Sta. Cruz).Pode ainda optar pelo transporte da CP - Comboios de Portugal através da linha de Sintra (saída na estação Benfica e percurso pedonal até ao Estádio) ou da linha de Cintura (saída na estação Sete Rios e percurso pedonal até ao Estádio).Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa "agradece a compreensão dos seus clientes pelos inconvenientes causados pela realização destes trabalhos" mas refere que se trata de uma obra "fundamental para assegurar o serviço da rede de metro com qualidade e segurança".