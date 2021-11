Uma maratona de transportes públicos

Depois do 36º aumento dos combustíveis em menos de um ano – para sermos mais precisos, em 43 semanas, sendo que um ano tem 52 –, decidimos testar as alternativas: os transportes públicos. Sete jornalistas da SÁBADO, quase todos "adeptos" fervorosos dos seus carros, experimentaram durante um dia fazer o percurso casa-trabalho, com filhos (nas situações possíveis), de comboio, barco, autocarro, metro e até bicicleta – na maioria dos casos a conjugar mais do que um destes transportes. O resultado? O dobro do tempo (às vezes quatro vezes mais), menos conforto e várias peripécias. Há mesmo uma alternativa?



De bicicleta e sem atrasos - Alexandre Azevedo

Às 8h40, eu e a minha filha, de 7 anos, colocámos o capacete e entrámos na Helga – a alcunha que demos à bicicleta de carga alemã – para irmos para a escola. Vamos de bicicleta até nos dias de chuva: ela adora ver que tudo se molha lá fora, até o pai.



Escolho ir por passeios sempre que não há ciclovias porque a estrada é perigosa. Exemplo: para passarmos sobre o IC17, usamos o passeio da ponte que liga Olival Basto a Odivelas. Às vezes paramos na ponte para ver os automóveis todos em fila por baixo de nós. "Um dia era bom que não existissem automóveis", digo.