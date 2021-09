André Ventura eleito em Moura

Com quase 91% dos votos contados, Chega conseguiu nove vereadores. São as primeiras eleições autárquicas do partido.

André Ventura não apenas foi eleito, como o Chega obteve seis mandatos para a Assembleia Municipal de Moura, constituindo-se como a terceira força política neste município da margem esquerda do Guadiana.



O socialista Álvaro Azedo acabou por ser reconduzido na presidência da Câmara Municipal, disputando taco-a-taco a eleição com o candidato da CDU André Rôxas. A grande novidade aqui reside no facto de o Chega ter conseguido eleger um vereador e ser agora o fiel da balança nos equilíbrios autárquicos. De salientar também que o Chega é a segunda força política na Freguesia de Póvoa de São Miguel.





O Chega conseguiu eleger nove vereadores nestas eleições autárquicas, até agora, quando 90,82% dos votos foram contados. São as primeiras eleições autárquicas do partido liderado por André Ventura. Até agora, o Chega conseguiu quatro mandatos em Santarém (um em Benavente, Salvaterra de Magos, Santarém e Entroncamento).