Marcelo irrita-se com Ventura: “É outro quando vai a Belém”

Num debate vivo e aceso – a SIC deixou-o passar quatro minutos além da meia-hora programada – Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura mostraram que um dos principais combates nas eleições presidenciais em 2021 é travado à direita: entre o que Marcelo chamou de "direita social" contra a direita "persecutória", que defende um presidencialismo que "levou no passado à ditadura", de Ventura; e o que Ventura considerou ser uma direita "muito aquém do que o centro direita exigia para chamar o governo à colação", demasiado branda também na justiça. Ambos falaram para os seus mercados eleitorais - Marcelo para a maioria do eleitorado, Ventura para a direita descontente com Marcelo – e marcaram os seus pontos.

O debate começou com gentilezas: Marcelo a recusar alinhar pela tese da ilegalidade do Chega! ("partido legalizado, líder de partido legalizado, por definição é aceite em democracia. A democracia é assim.") e Ventura a reconhecer o gesto, aproveitando para criticar as candidatas de esquerda Marisa Matias e Ana Gomes, que defendem a ilegalização do partido ("só falta dizerem para me prenderem"). As gentilezas, contudo, acabaram rapidamente.

Ventura foi o primeiro a atacar, usando uma linha que manteve durante todo o debate: o Presidente da República tem defraudado a direita ("o centro direita") ao permitir tudo ao Governo socialista de António Costa. "Não podemos ter um governo que substitui o presidente do Tribunal de Contas, que afasta a Procuradora-Geral da República, sabendo todos nós que isto é um polvo que asfixia [tudo]", atirou Ventura. Marcelo, disse, "nada fez" e que ele, tal como o que sugeriu ser o povo de direta, "só po[de] ficar desapontado à direita com Marcelo Rebelo de Sousa".

Marcelo respondeu procurando separar águas na direita de que Ventura falava. "Há uma diferença entre nós: representamos direitas diferentes", afirmou o atual Presidente da República. A de Marcelo, segundo o próprio, é uma "direita social", "que se reconhece no Papa Francisco" – a de Ventura é a "securitária" e do "medo".

À medida que Ventura foi apertando o cerco com as críticas ao que considerou ser a mansidão do Presidente face ao Governo, Marcelo foi elevando o tom. A certa altura, André Ventura mostrou uma fotografia do Presidente no Bairro da Jamaica, tirada na visita feita em Fevereiro de 2019, para classificar Marcelo como o Presidente que visita "a bandidagem" e que não visita a esquadra da polícia que fora atacada dias antes. Marcelo retorquiu. "Não sou da direita que não vai aos bairros de bandidos - o Presidente não tem medo de ir a nenhum dos bairros", afirmou. E contra-atacou: "Um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros".

Este tipo de iteração foi-se repetindo: Ventura a atacar um Marcelo que "gosta de se dizer de direita, mas na verdade gosta de andar de mão dada com o BE" e com o Governo; Marcelo a defender-se dessas críticas (os processos na justiça avançaram com a nova Procuradora-Geral da República, disse) e a contra-atacar com o extremismo da direita de Ventura.

Ventura fez o que Tiago Mayan, da Iniciativa Liberal, não conseguiu concretizar no debate com Marcelo: deu exemplos de leis impopulares à direita que Presidente não vetou (a lei de bases da Saúde, a lei das expropriações) e citou os elogios ao Governo. Marcelo defendeu-se dizendo que aceitou as maiorias eleitorais de esquerda no continente, tal como aceitou a maioria de direita nos Açores, que inclui o Chega!. Ventura contra-atacou: "o que pode não fazer é estar sempre a apaparicar e a elogiar o Governo". Foi o seu momento mais eficaz, tendo em conta o seu objectivo eleitoral.

Os melhores momentos de Marcelo Rebelo de Sousa aconteceram quando conseguiu de forma cristalina separar as águas – na ocasião da foto do bairro da Jamaica e, sobretudo, em resposta à pergunta da moderadora sobre o modelo de presidencialismo defendido pelo Chega! de Ventura. "O presidencialismo no passado conduziu à ditadura, assim como o parlamentarismo conduziu a uma instabilidade quase crónica", afirmou, explorando ainda uma gaffe de Ventura, que apontou França como um exemplo de presidencialismo (é semi-presidencialista).

O debate teve momentos particularmente quentes, nos quais os telespectadores puderam ver um Marcelo Rebelo de Sousa com luvas de boxe, uma visão rara. Ventura mostrou outra foto - desta feita do Presidente a consolar Manuel Nascimento, em Pedrógão – usando o facto de o idoso ter morrido sem ver a casa reconstruída como ilustração da ineficácia de Marcelo ("de que vale ir a todo o lado se isso não tem consequência?"). Este apontou que fez tudo o que pôde e que a casa entretanto já tinha sido reconstruída, perguntando a Ventura se tinha ido a Pedrógão – quando este disse "fui, várias vezes", Marcelo respondeu "foi várias vezes foi, imagino".



Outro momento mais duro surgiu quando Ventura insistiu que o Presidente tem sido manipulado pelo Governo na regulamentação do Estado de Emergência durante a pandemia, acrescentando que já tinha dito isso à frente de Marcelo nas audiências em Belém. "Não admito que diga aqui que diz o que não diz em Belém. Em Belém usa outro tom", respondeu Marcelo.

André Ventura explorou todos os pontos de potencial desilusão do eleitorado da direita, somando de caminho a habitual mensagem securitária e anti-imigração. Marcelo, que está a jogar num tabuleiro mais amplo, sobreviveu ao assalto. "Veremos o que os portugueses dizem no dia 24 [das eleições]", afirmou a certa altura. Os dois podem ter ganho o seu debate.