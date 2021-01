Marcelo revela que Costa segura ministra da Justiça

António Costa avisou o Presidente da República de que manterá a confiança na ministrada Justiça, Francisca van Dunem. Marcelo Rebelo de Sousa revelou no debate na TVI com João Ferreira que "soube pelo primeiro-ministro, que mo comunicou, que vai haver nota reafirmando a confiança na ministra da Justiça". E, de resto, fica de fora da polémica: "O Presidente da República não pode exonerar ministros sem ser por proposta do PM." João Ferreira admitiu que há "aqui uma trapalhada" que afeta a imagem do Estado português, e que Marcelo poderia ter ido mais longe, por exemplo pedindo explicações ao governo. Marcelo não alterou o seu ponto: "Obviamente já procurei saber", esclareceu, mas tudo o que obteve de António Costa foi a garantia da confiança em van Dunem.





Mas esta não foi sequer a única vez em que o papel de Presidente da República se imiscuiu no debate do candidato Marcelo Rebelo de Sousa com o candidato João Ferreira, apoiado pelo PCP. Marcelo contou não só o ponto de situação com a crise em torno dos elementos falsos num documento a justificar a nomeação pelo governo do procurador José Guerra, como garantiu ainda - o que só o Presidente e não o candidato poderia fazer - que não haverá um novo confinamento geral, ou lockdown, como em março, seja qual for a situação epidemiológica a diagnosticar na reunião com especialistas no dia 12.A mistura dos papéis tem sido uma constante nas entrevistas e debates com Marcelo e os adversários também contribuem para isso, ao contestarem o exercício do seu mandato passado: João Ferreira, arrancou ao ataque, acusando Marcelo de não ter tido um primeiro mandato equilibrado: "Demonstrou não ser neutro", nomeadamente no que toca a leis laborais, justiça social, ou na defesa de micro e pequenas empresas em dificuldades. "Convergiu com o que foram as posições dos partidos mais à direita." O candidato afirmou que esse primeiro do mandato permite "que nos interroguemos sobre o que será o exercício deste segundo mandato"

Marcelo usou a pose presidencial para responder. Afável, como de resto tem estado noutros confrontos à esquerda, cumprimentou Ferreira pelo mandato como deputado na Europa e autarca em Lisboa e lembrou ser dia de luto nacional pela morte de Carlos do Carmo: trazia uma gravata preta a marcá-lo, a contrastar com a azul de Ferreira. E depois contra-atacou: "Fui um fator de estabilidade", garantiu, lembrando que a anterior legislatura se cumpriu na totalidade e que a atual ainda se mantém, com dois orçamentos já aprovados. E esta, garantiu, "deve ir até ao fm, está no poder um partido de esquerda, apoiado por partidos de esquerda", e a "a direita tem direito a organizar-se", porque um sistema político sem alternativa política abre espaço para "o populismo". E mostrou-se contido no exercício dos poderes presidenciais: questionado sobre quando usaria a bomba atómica da dissolução do parlamento, brincou: "A bomba atómica não é uma pistola de pressão de ar." Não é para brincadeiras. E garantiu: "Sinto-me independente, sou naturalmente independente."



João Ferreira procurou atacar Marcelo sobretudo em questões sociais e laborais, acusando-o, por exemplo de não ter defendido os jovens e os trabalhadores quando promulgou a legislação que permite o alargamento do trabalho em sistema de banco de horas e o alargamento do período experimental no emprego. E isso, acusou, é "não neutralidade".



O candidato, apoiado por um partido que tem votado contra os Estados de Emergência decretados por Marcelo, marcou também aí a diferença, considerando que a aposta em estados de emergência sucessivamente renovados acabou por deixar por fazer medidas que seriam tanto ou mais importantes, como o "reforço do SNS", as "proteções nos locais de trabalho, nos lares e transportes públicos". Assim como na mitigação dos impactos económicos. E Marcelo, sem entrar num registo defensivo, quase concordou, acrescentando medidas de mitigação económica: "O layoff foi um mal necessário" que agora poderia ser substituído por outras medidas, e nas moratórias bancárias "deveria pensar-se em alongar o período de pagamento."



Ferreira voltou a tentar atacar Marcelo na frente económica e social lembrando o apoio do Presidente ao valor de 635 euros para o salário mínimo, há um ano, que na altura considerou "um valor razoável". Marcelo defendeu-se com o contexto, numa altura em que muitas empresas, nomeadamente no turismo, estavam a fechar a atividade. E lembrou ainda que promulgou um diploma "de que a direita não gostou: o da [reposição] das 35 horas" no horário laboral da função pública. E "635 não é o ideal mas é o possivel, com a crise pandémica." Num dos raros momentos em que deixou uma alfinetada a João ferreira, lembrou que nem sempre se consegue fazer o óptimo, mas apenas o possível, e que "se há partido que percebe isso é o PCP, que viabilizou cinco orçamentos, dizendo que não concordava com tudo".



Num debate morno e educado, João Ferreira continuou ao ataque, mas sempre em tom cordato, e Marcelo sempre a desviar os golpes mas sem mostrar demasiado incómodo.

Outro ponto de discórdia foi a centralidade atribuída ao SNS (Sistema Nacional de Saúde), com o comunista a acusar Marcelo de usar o termo "Sistema Nacional de Saúde", abrindo espaço aos privados no setor, e Marcelo a responder que a lei de bases de saúde, que promulgou, foi negociada à esquerda, até com o PCP.

Por fim, o presidente em funções em modo candidato garantiu que é preciso um presidente "que não seja de fação, de um partido, ou dirigente de um partido, mas de compromisso". E lembrou de onde vem: "Eu venho da direira, coabitei com um governo de esquerda. Não fiz questão de impor a direita no poder."

Na última pergunta de cada um dos candidatos, Marcelo foi mais entrevistador, ou moderador simpático, do que adversário: perguntou a João Ferreira, "com a experiência de deputado europeu, quais pensam que serão os grandes desafios da presidência portuguesa da UE?" O comunista falou da reforma da PAC e de alinhar a aplicação do fundos europeus com as necessidades do país, e não as de Bruxelas. Um debate ameno do princípio ao fim.