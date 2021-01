Um debate com muitas acusações de parte a parte e repleta de casos. Ana Gomes desvalorizou a candidatura do líder do Chega, dizendo que o seu adversário era Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura afirmou que o seu principal objetivo era derrotar a candidata que "representa toda a esquerda". O debate pelo segundo lugar nas eleições presidenciais foi uma batalha campal em que todas as armas foram permitidas, desde Sócrates, ao caso Casa Pia, passando pelas assinaturas falsas e a militância no MRPP.





O debate na TVI começou com a definição de adversários. André Ventura assumiu que a sua principal adversária nestas eleições é Ana Gomes, enquanto a socialista elege Marcelo Rebelo de Sousa como o seu oponente primário. Mas Ventura tem a resposta preparada para o porquê de almejar, pelo menos para já, apenas ao segundo lugar: "A doutora Ana Gomes representa a esquerda toda e é por isso que os outros candidatos lhe andam a fazer fretes. O nosso desafio é derrubar o Estado que tem destruído o país nos últimos 46 anos. E isto não é uma questão pessoal, é uma questão política. É importante derrotar esta candidatura", assumiu, reforçando: "Ana Gomes é a minha principal adversária e representa tudo aquilo em que eu não acredito".

Não se alargando muito, Ana Gomes explicou que também deseja combater o que Ventura representa, mas que nunca deixaria de o receber caso fosse eleita Presidente da República: "Uma pessoa tem de estar preparada para falar com tudo. Tive de falar com muitos diabos e soube sempre o que era preciso para lidar com eles. E eu quero lidar com os diabos que nos querem levar de novo para uma ditadura". Mas como adversário principal estabelece não Ventura, mas sim o atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Num primeiro ataque, Ana Gomes disse que não quer assistir no país ao que aconteceu no Capitólio esta semana, com os apoiantes de Donald Trump a invadirem o edifício enquanto se contavam os votos que elegeram Joe Biden. E acusou André Ventura, que também condenou os acontecimentos, de ser um "troca-tintas" por agora abandonar "o seu ídolo Donald Trump". Ventura respondeu dizendo que Trump não era o seu ídolo e que o seu ídolo "é Deus".

Ventura não se deixou ficar para trás nos ataques e focou-se na militância de Ana Gomes no MRPP, voltando a fazer recurso a uma fotografia onde mostrava um cartaz do partido maoista onde se podia ler "morte aos traidores". E deixou um reparo aos jornalistas: "Espero que mostrem isto que estou a mostrar porque muitas vezes escolhem não mostrar o que eu digo", avisou, em tom de queixa.

Ana Gomes aceitou o desafio e afirmou: "Não tenho problemas por ter sido do MRPP e saí de lá pelo meu próprio pé, em 1976", virando depois a mesma carta contra André Ventura, lembrando que o seu adversário começou a militar no PSD quando este era liderado por um antigo dirigente do MRPP, Durão Barroso. Mas foi ainda mais longe na assunção da sua militância anti-Estado Novo: "Tenho uma marca na cara que foi de uma vergastada de um PIDE no tempo em que muita gente arriscou tudo, nomeadamente a vida, a trabalhar contra a ditadura", exibiu.



Na tentativa de colar Ventura à imagem do anti-democrata, Ana Gomes lembrou a frase proferida pelo candidato de direita de que "era pela ditadura de pessoas de bem". "As pessoas de bem não são por ditadura nenhuma. São pela democracia", rematou.

A isto, o líder do Chega respondeu: "Quero a ditadura das pessoas de bem. O contrário do que tivemos até agora. Metade do país a trabalhar para quem não quer fazer nada. Não vou ser o presidente de todos os portugueses. Não vou ser o presidente de José Sócrates, dos pedófilos e dos traficantes de droga", insistindo que se ele liderasse o país, estes estariam na prisão.

Ventura voltou a afirmar que "não gosta" da Constituição da República Portuguesa atual e que caso seja eleito a irá mudar, de forma a que seja reintroduzida a pena de prisão perpétua no país como 46% dos portugueses afirma querer (e não a maioria, como afirmou a certa altura do debate), segundo uma sondagem recente.

Ana Gomes desdenha essa ideia, afirmando que a mesma representa um retrocesso civilizacional que implica "voltar à Idade Média". "Daqui a pouco diz-se para cortar as mãos a ladrões", afirmou, ao que Ventura respondeu: "A alguns não faria mal".

Ana Gomes pegou então num fio utilizado por Marisa Matias no debate contra Ventura, afirmando que o candidato defende a diminuição de impostos para os mais ricos (a flat tax) e que enquanto trabalhou como consultor jurídico "ajudou ricos a pôr dinheiro em offshores" e citou uma notícia da SÁBADO onde se revela que Ventura, "como funcionário da Autoridade Tributária, ajudou o patrão de Sócrates, Lalanda de Castro, a escapar ao Fisco".

Ventura respondeu afirmando que esperava isso de Marisa Matias e João Ferreira, mas não da candidata socialista, mas não concretizou porquê, avançando com um tema que tem sido usual na campanha: Paulo Pedroso.

"Tem um diretor de campanha que é Paulo Pedroso. É uma vergonha apresentar alguém - e nem estou a falar da pedofilia - com a influência dele no PS que tentou exercer pressão sobre a justiça nos anos do processo Casa Pia."

Ana Gomes respondeu afirmando que não seria "arrastada para a lama" e que repudiava "qualquer insinuação de a Paulo Pedroso quaisquer práticas criminosas". Paulo Pedroso foi absolvido pela Justiça e inclusive recebeu uma indemnização do Estado.

Sobre a possível tentativa de ilegalização do Chega caso fosse eleita Presidente, Ventura questionou Ana Gomes sobre o que faria e se tentaria influenciar as decisões da Procuradoria-Geral da República.

"Quem pode ilegalizar o Chega não é a Presidente. É o Tribunal Constitucional. Mas eu não iria abdicar de fazer um juízo político sobre as instituições que querem destruir a democracia. Staline, fascistas e nazis defenderam a democracia, mas para a destruir", sugerindo que Ventura deseja fazer o mesmo", disse, lembrando a notícia de que decorre no Ministério Público uma investigação às alegadas assinaturas falsas usadas para legalizar o Chega.

Ventura não desmentiu a falsidade dessas assinaturas, mas lembra que o partido foi legalizado e que há uma decisão sobre o tema por parte do Tribunal Constitucional.



Mais tarde a candidata socialista lembrou que uma das primeiras propostas do Chega foi considerada inconstitucional por descriminalizar abuso sexual de menores entre os 14 e 18 anos. André Ventura diz que foi apenas um lapso.



Ventura lembrou ainda que Ana Gomes esteve do lado do Sócrates através de uma fotografia, mas foi mais longe e levou para o debate duas publicações de um dirigente do PAN em que pedia a morte de polícias e a extinção do Ministério Público. Questionou a Ana Gomes se se demarcava do PAN ou daquelas declarações, ao que a socialista não respondeu, dizendo apenas que a preocupa a infiltração de forças de extrema-direita nos órgãos de segurança.

E aproveitou essa infiltração para lembrar que Ventura tinha estado reunido com Marine Le Pen, a líder da extrema-direita francesa em Lisboa para apoiar o candidato do Chega. Ventura diz-se orgulhoso desse apoio, de uma mulher que tem muitos luso-descendentes nos seus quadros.

Os dois candidatos afirmaram que poderiam estar de acordo com o adiar das eleições, mas Ventura teve uma achega a lançar à sua adversária: "A doutora Ana Gomes não quer adiar porque sabe que eu vou ficar com o triplo da sua votação se a campanha se alongar".

Os últimos galhardetes foram dos mais violentos do debate, com Ana Gomes a acusar Ventura de ser um "boneco dos grandes interesses económicos, do Banif, do BES e dos grupos imobiliários", com Ventura a responder que melhor isso do que ser "um boneco de Sócrates, do Irão ou Paulo Pedroso", lembrando que ao menos tinha o apoio do seu partido, ao contrário de Ana Gomes.

Nas perguntas finais que a TVI definiu que devem acontecer em todos os debates, Ana Gomes lembra que Marcelo Rebelo de Sousa revelou que André Ventura "tem um registo de coelhinho em Belém", questionando-o que registo usou com Le Pen. Se o de "coelhinho ou de gatarrão".

André Ventura diz que essa revelação do Presidente não foi verdadeira e que é sempre "assertivo", criticando Marcelo por ter revelado conversas privadas.

André Ventura insistiu no tema do organizador de campanha de Ana Gomes: "Mantém confiança em Paulo Pedroso?". "Este senhor insiste em ser vil. Mas eu não vou descer ao nível dele. Mantenho a confiança em Paulo Pedroso", respondeu a candidata socialista.