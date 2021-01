a lei que permite que enquadrar as eleições para as CCDR, que classificou como "um simulacro de democracia".

Ao segundo debate das eleições presidenciais, desta vez com o candidato liberal Tiago Mayan Gonçalves, Marcelo Rebelo de Sousa passou ao ataque, tendo pela frente um adversário muito mais provocador do que Marisa Matias. O candidato liberal acusou o Presidente da República de ter sido o suporte do Governo e o re-candidato questionou Mayan sobre o que teria feito de diferente."O que move o senhor Presidente é a sua popularidade", acusou Tiago Mayan, afirmando que o Presidente da República só é mais duro com o Governo quando vê a sua popularidade a diminuir, afirmando mesmo que os vetos de Marcelo estão relacionados com sondagens em que Marcelo surge mais fraco. O chefe de Estado respondeu lembrando ser o segundo presidente com mais vetos à atuação governativa, apenas atrás do Presidente Ramalho Eanes.Durante a entrevista na RTP, Marcelo Rebelo de Sousa recusou o epíteto de "seguidista" do Governo socialista, lembrando que a sua função é manter a estabilidade governativa sempre que essa situação é uma hipótese. "Uma coisa é estar com o Governo outra é estar com os portugueses. E eu estou com os portugueses", diz o Presidente. E recordou ainda ter vetado leis que haviam sido aprovados por maiorias parlamentares, como o financiamento dos partidos.Mayan respondeu afirmando que "O mandato do sr. Presidente da República é um falhanço. O seu discurso de recandidatura mantém-se o mesmo: ser um ministro da propaganda do Governo", lembrando casos em que Marcelo foi muito criticado, principalmente à direita: a não recondução de Joana Marques Vidal, o anúncio das vacinas da gripe e ainda quando esteve ao lado do primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa a anunciar a Liga dos Campeões ter vindo ao país.O Chefe de Estado respondeu, afirmando que foi a própria ex-Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal a afirmar que o seu cargo era de mandato único e lembrando que houve vários casos que avançaram sob a liderança de Lucília Gago, como o caso BES e o Lex. "Já sobre a vacina, apenas repeti o que a ministra da Saúde disse, mas quero lembrar que eu assumi o fracasso da vacinação sobre a gripe", disse Marcelo.Mas não foi só o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal a atacar. Marcelo questionou o seu adversário sobre que leis que foram aprovadas que teria vetado. O candidato tentou fugir, tentando fazer um ataque ad hominem, dizendo que Marcelo é "o candidato dos Donos Disto Tudo", título usado para descrever Ricardo Salgado, amigo pessoal de Marcelo. Mais tarde informou por confessar que vetariaCriticado por ter demorado tanto tempo a falar sobre o homicídio de Ihor Homeniuk nas instalações do SEF, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que voltaria a fazer o mesmo se fosse atualmente. "Mantenho a decisão sobre o ucraniano. Não faria diferente", respondeu.Confrontando o seu interlocutor, Marcelo questionou como teria liderado o país com um estado liberal numa situação em que terá sido essencial um estado social como aconteceu com a pandemia. A resposta de Mayan foi de que não tem "preconceito nenhum em relação ao dono dos hospitais" e que o que é preciso é não ter "preconceitos ideológicos no que toca à saúde".Mas não foi este o único ataque ao liberalismo que Marcelo Rebelo de Sousa tinha na manga. De seguida lembrou que o país vai enfrentar uma crise que irá aumentar a pobreza. "Acha que a mera liberdade económica resolve a pobreza", questionou, lembrando que os estados mais liberais, confrontados com a pandemia, correram a injetar "