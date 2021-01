As insinuações de inferno surgiram a propósito da banca. Depois de argumentos sobre a necessidade ou falta dela no papel do Estado na economia, o tema chegou à banca. Mayan relembrou que nos países comunistas a normalidade é "a nacionalização de todo o setor económico", ao contrário do que acontece "nos países desenvolvidos" que não têm esse setor nas mãos do Estado.

Mayan Gonçalves garantiu que o seu partido nunca defenderia o resgate de bancos. "Uma empresa que opera no mercado e falha, é o destino. A mim surpreende-me que seja o João sempre a querer ajudar os bancos". A isto, João Ferreira respondeu afirmando que "só no paraíso liberal é que esta destruição liberal funciona. Mas o paraíso liberal é o inferno dos povos, porque é sempre ele que sente o impacto da destruição criadora que os liberais tanto elogiam".

O candidato liberal não se quis ficar e afirmou que "o Inferno na terra é a Venezuela", deixando no ar uma gafe, dizendo que a Coreia do Sul (e não a Coreia do Norte) também era um "inferno na terra", apesar de ser um país mais liberal do que a sua congénere a norte.

O debate foi profícuo em acusações de parte a parte, muito focadas nas ideologias dos dois candidatos. "Supor que Portugal está a aplicar políticas liberais é risível. Esse é o problema. O João está preso no século XIX", acusou Mayan quando Ferreira sugeriu que a forma de sair da crise era reforçar a produção nacional e nacionalizar certos setores "estratégicos".

Mayan, por sua vez quer apostar na redução de impostos, utilizando os fundos europeus para "pôr o dinheiro no bolso" dos portugueses.



Juntar as esquerdas? E Marcelo ou Ana Gomes?



João Ferreira negou a hipótese de abdicar da sua candidatura em prol de Ana Gomes para obrigar Marcelo a ir a uma segunda volta, afirmando: "Estamos a construir o resultado das eleições, a segunda volta constrói-se agora e eu estou a fazer o possível para abrir um horizonte de esperança no país" e que para já está focado na sua candidatura e na visão que tem para o futuro do país.

Já o candidato liberal foi ainda mais esquivo e não esclareceu em quem votaria numa segunda volta, se Marcelo Rebelo de Sousa, se Ana Gomes: "O que estou a dizer às pessoas é não vou decidir por elas. Tudo o que disser soará a orientação de voto".

O debate terminou, como tem sido hábito na TVI, com uma pergunta de cada candidato ao outro. João Ferreira piscou o olho aos mais jovens e às famílias urbanas, criticando as "medidas liberais" do mercado habitacional que levou estas famílias para fora da cidade. Mayan Gonçalves atacou com as isenções fiscais dos partidos e os gastos previstos para a campanha do candidato comunista.

Mayan respondeu que se fosse Presidente da República iria pressionar no sentido de revogar "leis retrógradas que cristalizam o mercado de arrendamento", "descentralizando as políticas de habitação" e "fomentando o mercado de arrendamento para famílias e jovens". E classificou mesmo as propostas de Cristas e Passos Coelho para a habitação como "xuxalistas" (um trocadilho com a palavra "socialista").

João Ferreira respondeu dizendo que a linha de 450 mil euros é apenas o que está orçamentado, não será o que for gasto e referiu que, relativamente às isenções fiscais, o PCP é o partido "que depende menos de apoios do Estado", sugerindo que nesse sentido corresponde mais aos ideais defendidos pela IL do que o partido de Mayan. "Eu não tenho uma visão dos partidos como se fossem empresas, o partido a que pertenço vive das contribuições dos militantes e é dos que menos depende do Estado no que toca a subvenções".