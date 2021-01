Ventura e Tino: uma falsa conversa à lareira

O debate que por vezes pareceu uma conversa à lareira numa fria noite de Inverno acabou por ser mais dominado pelo estilo coloquial e lírico de Vitorino Silva, conhecido publicamente por Tino de Rans, que tratou "o André [Ventura]" por tu – e com ele concordou várias vezes. Mas, apesar de ter sido uma meia-hora em tom de conversa amigável – Ventura nunca atacou o candidato do RIR –, Vitorino Silva disse e atacou mais do que o tom amigável fazia crer.

Ao concordar com a redução do número de deputados proposta pelo Chega!, por exemplo, Vitorino Silva pareceu sugerir quem uma boa forma de o fazer seria ir eliminando os cargos de quem faltasse, o que provavelmente deixaria Ventura sem cargo. "Mas o André tem razão – ele é deputado único e não tem quem lhe assine a presença", atirou.

Noutra parte da conversa, Vitorino tirou seixos de várias cores do bolso e pô-los em cima da mesa, para ilustrar que do mar saem "pedras de todas as cores", assim como "pessoas de todas as cores" e que há quem queira criar "muros" contra essas pessoas – um reparo à mensagem nacionalista do Chega! de Ventura. O candidato que é calceteiro de profissão deu o ainda exemplo da filha que se formou na Faculdade de Economia do Porto e que lhe escreveu uma carta a dizer que dali para a frente seria uma cidadã do mundo – ambição que ele, como pai, defende para a filha como para toda a gente. Foi o momento mais eficaz do debate.

Uma terceira divergência foi sobre a comunidade cigana e os subsídios do Estado, após André Ventura ter passado a mensagem habitual do Chega! sobre o assunto. Os "ciganos não são burros" – uma referência à expressão popular "um olho no burro e outro no cigano", que Vitorino citou sem usar a palavra cigano – e afirmou que será "presidente de todos os portugueses" e "não de A ou B ou daquela etnia". Segundos depois concordou que há um problema de "fiscalização" dos subsídios atribuídos pelo Estado e que se estivesse em Belém tocaria "uma sineta para acordar" quem deve fiscalizar.

A tudo isto, dito em tom não confrontacional, André Ventura não foi respondendo directamente, preferindo repetir os seus pontos habituais contra o sistema. Os dois candidatos rivalizaram levemente sobre quem seria o verdadeiro representante do "povo", o que levou mesmo a certa altura o moderador da RTP a perguntar a Vitorino se Ventura é "mais do povo". Vitorino disse que Ventura era "mais do sistema" do que ele, que representa "o povo que não tem voz, nem vez".

André Ventura pareceu mais preocupado com os rivais fora do estúdio, sobretudo com aquele a quem disputa eleitorado: Marcelo Rebelo de Sousa. Foi para ele a principal farpa da noite lançada por Ventura, num prenúncio do que será o debate duro com o atual Presidente da República na próxima quarta-feira: o candidato do Chega! disse sonhar com uma segunda-volta contra um Marcelo "completamente desacreditado à direita".