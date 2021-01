André Ventura e Tiago Mayan estiveram esta terça-feira frente a frente na SIC Notícias. Os candidatos presidenciais dos mais jovens partidos a darem entrada na Assembleia da República disputam ambos o eleitorado de direita.Por isso a primeira pergunta era para definir as diferenças e Tiago Mayan não se conteve. "Digo mais, André Ventura não quer ser presidente de todos os portugueses, mandou uma deputada negra para a sua terram, quis confinar uma minoria no início da pandemia, e quer perseguir os imigrantes. E é naturalmente um troca tintas porque muda constantemente de posição. Já votou a favor do estado de emergência e agora vota contra, mudou três vezes o sentido de voto na transferência de verbas para o BES."Na resposta, o candidato do Chega! disse-se "estupefacto" por um candidato de direita ser a favor das minorias. "Deixe de se chamar Iniciativa Liberal [IL] e passe a chamar-se Esquerda Liberal. Não serei o presidente de todos os portugueses, não serei presidente dos que deliberadamente não querem trabalhar, votei a favor de confinamento de uma etnia e sim, temos um problema com os ciganos. Vir aqui dizer coitadinhos das minorias é ser um travesti de direita e não um candidato da direita."Tiago Mayan Gonçalves defendeu-se dizendo que se candidata a Presidente da República e que esse não é o plano de André Ventura, que está a usar esta campanha para uma luta de poder. Mayan acusou Ventura de não querer saber do "calote" de Luís Filipe Vieira no BES e estar preocupado com uma minoria de ciganos que recebe RSI. Ventura defendeu-se com o chumbo no Parlamento da IL da fiscalização do financiamento dos partidos. "A mim não me interessa que os ciganos sejam uma minoria dos que recebem RSI, interessa-me que 80% dos ciganos não trabalhem."Ao defender as minorias - que para Mayan não têm etnia ou origem, "são todos portugueses" - Tiago Mayan Gonçalves foi rotulado "de esquerda", por André Ventura, com a alfinetada - "por isso é que está tão mal nas sondagens".André Ventura foi confrontado com a mudança de posições. Algo que contrapôs, dizendo que o partido é sempre "a favor dos professores, polícias e enfermeiros".Com o Ventura sempre a puxar para as posições da IL no Parlamento, Tiago Mayan quase sempre se foi esquivando, deixando essas questões para o deputado e líder do partido, João Cotrim de Figueiredo.A TAP também foi alvo das diferenças entre os candidatos presidenciais. André Ventura acusa a IL de querer acabar com a economia em volta da companhia aérea e defendeu um plano de restruturação. A resposta de Mayan: "Está claro que Ventura quer fechar a torneira de 15 milhões do RSI, mas não a de 4 mil milhões para a TAP."A pandemia também esteve no debate e foi aqui que houve pontos de contacto. Em causa o estado de emergência. Tiago Mayan considera que "são medidas perversas" porque fechando tudo, em vez das populações de risco, acabam as atividades. André Ventura lembra que foi o Chega! o primeiro partido a pedir o encerramento de fronteiras. "Quando demos um voto de confiança e vimos que os presos estavam a ser libertados enquanto os portugueses estavam confinados em casa, claro que mudámos de opinião e aí sou contra, aí não tenho problemas em mudar de opinião", defendendo assim a mudança nas votações do estado de emergência.O candidato da Iniciativa Liberal defende que a solução deve ser "testar e depois atuar em populações de risco. Fechar atividades e não pessoas." Ventura também concorda que estas restrições "estão a matar negócios". "É evidente que precisamos de restrições, mas com medidas racionais que não destruam a economia."André Ventura foi questionado sobre o facto de ser o único candidato do partido em todas as eleições. "Não há mais ninguém?", perguntou a jornalista Clara de Sousa. "Não, aliás o Chega! é hoje o terceiro partido em número de militantes. Estamos nas sondagens à frente do Bloco de Esquerda. Quando André Ventura sair, e esse momento vai chegar, deixarei um partido consolidado." Mas deixou a garantia que não será candidato a nenhuma câmara nas próximas autárquicas. Mais uma vez teve de se defender em relação ao "golpe de retórica" que será a sua demissão se ficar a atrás de Ana Gomes nas eleições presidenciais. "Não posso ficar atrás e não tirar consequências. Demito-me e os militantes depois decidem se me querem ou não."À IL coube a pergunta se poderia integrar um governo de coligação no Continente como se fez nos Açores. "A IL não fará um acordo com André Ventura para um Governo."Ventura defendeu ainda a presença de Marine Le Pen na sua campanha, apesar dos ataques à comunidade migrante, onde se incluem os portugueses. "Defendo valores e ela como eu somos contra esta bandalheira de pessoas sem valores que vivem do rendimento mínimo com telemóvei topo de gama na mão. E ela tem muitos portugueses nos seus quadros."