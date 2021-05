Ventura julgado por chamar 'bandidos' a família do Jamaica, incluindo uma criança de três anos

André Ventura e o partido Chega sentam-se esta segunda-feira, dia 10, no banco dos réus para responder no processo interposto pela família do Bairro da Jamaica a quem o político apelidou, em direto e para mais de dois milhões de pessoas, de "bandidagem". Ventura é suspeito, neste caso, de ofensas à honra e ao direito de imagem da família Coxi.



A advogada dos queixosos, Leonor Caldeira, lembra que Ventura atentou contra a imagem e a honra de sete habitantes do Bairro da Jamaica que posaram lado a lado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que Ventura aproveitou a sua exposição mediática para atacar os mesmos em diversas situações. Ventura disse que os visados eram "bandidos", "bandidagem", acusou-os de atacar uma esquadra da polícia, sugeriu que eram a antítese dos "portugueses de bem" e disse ainda que "vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar", acusações negadas pelos queixosos.



Durante o debate, Ventura usou a fotografia em que aparecia a família Coxi ao lado do Presidente para o atacar, afirmando que Marcelo preferia estar "com bandidos" do que com os polícias que lidaram com os desacatos na zona.