Marcelo e o caso da secretária de Estado da Agricultura: 'É uma limitação política'

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu ao caso da nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que tem as contas conjuntas com o marido arrestadas devido a um processo em que o mesmo é acusado de corrupção. Segundo o Presidente da República (PR) o caso não levanta problemas de inconstitucionalidade, éticos ou jurídicos, mas "constituiu uma limitação".





"Do ponto de vista do direito não é arguida", começou por dizer o PR, para acrescentar: "Alguém que tem uma ligação familiar próxima com alguém acusado num processo de uma determinada natureza, à partida tem uma limitação política". Esclarecendo ainda: "É um problema de ónus político, uma realidade que constitui uma limitação política, à partida, para o exercício da função".Sobre se a governante, que tomou posse ontem, se deve demitir, Marcelo refere que quem é nomeado para um cargo político deve fazer um auto-escrutínio e decidir se tem ou não condições para assumir o mandato.O caso de Carla Alves foi revelado esta quinta-feira pelo Correio da Manhã . A secretária de Estado tem as contas arrestadas desde março. As autoridades arrestaram os saldos bancários por o casal ter apresentado discrepâncias entre os rendimentos declarados e os saldos apresentados.Já esta quinta-feira, Américo Pereira veio a público garantir que a mulher não tinha nada a ver com este processo e que a sua defesa estava pronta. Adiantando ainda ter justificação para as discrepâncias suspeitas para a justiça.