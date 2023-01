Marido de secretária de Estado defende a mulher nas contas arrestadas. 'Este assunto é meu'

Caso envolve os rendimentos de Carla Alves e do marido, Américo Pereira, quando este era presidente da Câmara de Vinhais. Garantiu ainda que contas não foram arrestadas, só o saldo.

As mais lidas

O marido da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, veio prestar esclarecimentos depois das notícias que davam conta de que as suas contas tinham sido arrestadas no âmbito de uma investigação de suspeita de corrupção. Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, veio garantir publicamente que a mulher nada tem a ver com a investigação em curso.







Vítor Mota/Cofina

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana