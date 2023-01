Secretária de Estado da Agricultura apresenta demissão

A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta quinta-feira a sua demissão por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a tomada de posse.







recebia mais dinheiro do que efetivamente declarava.

"A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a sua demissão por entender não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo", avançou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.De acordo com a mesma nota, a demissão foi "prontamente aceite". Correio da Manhã noticiou esta quinta-feira que a nova secretária de Estado da Agricultura tem várias contas bancárias arrestadas, no âmbito de uma investigação que envolve o seu marido e antigo presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira, por suspeitas de prevaricação e corrupção ativa.Correio da Manhã avançou também que Carla AlvesCarla Alves foi nomeada para secretária de Estado na quarta-feira, depois de ser Diretora Regional de Agricultura e Pesca do Norte.Esta é já a 13ª saída do governo em apenas 9 meses de governação.