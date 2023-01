Costa anuncia: 'Vigilância mais apertada' para escolher governantes

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

António Costa não usou a expressão, mas o que anunciou foi um mecanismo de vetting que permita uma avaliação prévia a quem é escolhido para assumir funções públicas para garantir "vigilância mais apertada" para escolher governantes.





ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Falarei primeiro com o Presidente da República", disse o primeiro-ministro, numa resposta à porta-voz do PAN, Inês Sousa-Real, durante o debate da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal (IL).

Sem esclarecer os moldes em que funcionará esse mecanismo de escrutínio prévio, Costa explicou que a ideia é que "o circuito possa ser melhorado" para evitar situações como as que aconteceram com Alexandra Reis, que foi nomeada como secretária de Estado do Tesouro sem que aparentemente o ministro das Finanças, Fernando Medina, que a nomeou tivesse informação sobre os termos de um acordo de rescisão com a TAP que levou a uma indemnização de 500 mil euros recebida apenas pouco menos de um mês antes de ter sido nomeada para funções públicas na NAV.

António Costa não quis, por exemplo, explicar se o mecanismo que irá propor prevê a realização de audições prévias na Assembleia da República, como propôs o deputado do Livre, Rui Tavares, que recordou que o PS chegou a ter essa ideia no seu programa de Governo, mas que deixou cair.