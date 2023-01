Nova Secretária de Estado da Agricultura tem contas arrestadas desde março

Carla Alves, que foi nomeada esta quarta-feira como Secretária de Estado da Agricultura, tem várias contas bancárias arrestadas na sequência de uma investigação que visa o marido, Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais.







Segundo avança o Correio da Manhã, a atual governante - que era funcionária pública - recebia mais dinheiro do que efetivamente declarava.Em março de 2022, depois da acusação ter sido deduzida pelo Ministério Público, Carla Alves viu as contas que tinha em conjunto com o marido serem penhoradas, assim como outros bens e alguns imóveis. Já Américo Pereira está indiciado pelos crimes de corrupção ativa e prevaricação.Leia mais no Correio da Manhã