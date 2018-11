Histórico socialista diz ser contra maus-tratos aos animais e pede "cuidado, quando vamos falar de civilização".

Numa entrevista, Manuel Alegre voltou a abordar a polémica das touradas. O grupo parlamentar do PS vai apresentar uma proposta para baixar o IVA dos espectáculos tauromáquicos de 13% para 6% e o Governo manifestou-se contra, propondo a manutenção da taxa.



"Eu apoio o Governo. Eu apoio o PS e sou genuíno quando digo, na minha liberdade, que gosto de caçar. Apesar de estar adoentado, amanhã se puder vou à caça. Enquanto não for proibido pelo deputado do PAN, não é, com o apoio do Partido Socialista?", ironizou o histórico socialista. "Porque aí há um partido a que eu tenho de prestar homenagem, que é fiel às tradições e que tem outro enraizamento, que é o Partido Comunista Português. Tenho de prestar a minha homenagem. Não tem medo do PAN. Não tem medo do politicamente correcto. Acho que há deputados que têm medo do PAN", afirmou Alegre, ao DN e TSF.



De seguida, comentou as declarações da ministra da Cultura Graça Fonseca. "Para mim é um problema de consciência, para outros deputados também. De que civilização estamos a falar? Não é a ministra [da Cultura] que define o que é ou o que não é a civilização", diz Alegre. No Parlamento, durante o debate do OE2019, Graça Fonseca recusou a descida do IVA incidente sobre a tauromaquia de 13 para 6%, alegando que se trata de uma questão de "civilização".



"Eu não estou fora da civilização, escrevi poemas sobre touros, o Lorca não está fora, o João Cabral de Melo Neto não está fora, o Ortega y Gasset não está fora, o Goya não está fora, o Picasso não está fora. A Guernica é o quadro-símbolo da Guerra Civil de Espanha. Sabem quais são os dois grandes símbolos que lá estão? O cavalo e o toiro. Portanto, cuidado, quando vamos falar de civilização" , avisou Manuel Alegre.



"Eu sei que há evolução, sou contra os maus-tratos aos animais, não haja dúvida nenhuma sobre isso. Mas sou pelas pessoas e sou por qualquer coisa de sagrado que há na corrida, qualquer coisa de sagrado muito antigo. Quem não percebe isso também não percebe a poesia, não percebe a literatura. É difícil explicar isso a quem tem uma posição sectária e fanática. E isto está a fracturar o país", lamentou.



"Muita doçura com os animais, eu acho bem, eu sou autor de um livro, Um Cão como Nós, que é um bestseller, tem mais de cem mil exemplares vendidos, gosto muito de cães e gosto muito de animais, mas não ponho os animais acima das pessoas", recordou Manuel Alegre.