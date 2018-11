O deputado socialista Pedro Delgado Alves está a estudar uma proposta de lei que pretende mudar as touradas tradicionais. A ideia já é aplicada na California e em Dundalk, devido aos emigrantes portugueses.

Cortesias, lides e pegas. Nada falta nas touradas que se realizam todos os anos, de Maio a Outubro, na California, EUA. A tradição portuguesa foi levada para este estado norte-americano por emigrantes portugueses, principalmente açorianos, mas teve que se adaptar às leis locais - e "Cali" é conhecida pela forte legislação em defesa dos direitos dos animais. A breve prazo pode acontecer o inverso e Portugal "adoptar" os espectáculos tauromáquicos californianos.



Segundo o New York Times, que em Agosto dedicou uma reportagem ao tema, as touradas chegaram à zona de Central Valley, que domina a parte central do estado da Califórnia, nos séculos XVIII e XIX através dos espanhóis e dos mexicanos. Quando, nos anos 60 e 70 do século passado, os portugueses chegaram, as touradas foram reanimadas. Na tradição lusitana, ao contrário da espanhola, o touro não é morto na arena, sendo igualmente lidado através do uso de bandarilhas de ferro que lhes são espetadas no dorso.



As corridas de touros são ilegais neste estado, mas a lei prevê uma excepção caso estejam relacionadas com eventos religiosos - e muitas das festividades portuguesas têm essa conotação, remetendo para santos padroeiros. Ainda assim, para se adaptarem às leis locais, os portugueses trocaram as bandarilhas tradicionais por velcro. No dorso do animal é colocada uma protecção com velcro onde o cavaleiro ou o toureiro (executa a lide a pé) têm de cravar o ferro. Para garantir que não há sangue derramado, a ponta das bandarilhas é também ela de velcro, de forma a garantir que o ferro fica colado na protecção e não perfura o touro.



Ainda que menos sangrentas, as touradas sem bandarilhas de ferro não recolhem o apoio das associações de defesa dos direitos dos animais, como explicou ao NYT um advogado que integra a unidade de resgates da organização sem fins lucrativos Humane Society. "Somos contra as touradas em todas as suas vertentes", disse, acrescentando que nada mudou desde a primeira denúncia que fizeram em 1981.



O velcro é também usado nas touradas que se realizam em Dundalk, perto de Toronto, no Canadá, e exactamente pelo mesmo motivo: contornar as leis de protecção dos animais. A praça de touros de Dundalk foi inaugurada em 2009, pelos portugueses Fernando Gonçalves e Élio Leal. Em declarações à SÁBADO, em 2016, Élio Leal admitiu que foi "complicado" com alguns grupos de defesa dos animais na altura da realização da primeira corrida, mas que depois tudo se compôs.



O deputado socialista Pedro Delgado Alves está a estudar uma proposta de lei que pretende mudar as touradas tradicionais, numa altura em que as corridas de toiros - incluindo a sua existência - têm sido muito discutidas. Segundo o Expresso, a proposta para que se recorra ao uso de velcro já foi apresentada ao líder do PS, Carlos César, que terá gostado da ideia e terá encarregue Delgado Alves e Tiago Barbosa Riberio de elaborarem o projecto-lei. Ao Correio da Manhã, o líder da ProToiro, Paulo Pessoa de Carvalho, defendeu que uma "tourada sem sangue é uma coisa infazível". "Isso é a antítese da tourada", considerou, defendendo que se está "a querer arranjar uma coisa politicamente correcta".



No final de Outubro, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, criou uma polémica que tem dividido inclusive os socialistas ao dizer que "tauromaquia não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização". Posteriormente, o grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de descida do IVA para os espectáculos tauromáquicos de 13% para 6%, que contraria a posição do Governo, expressa em Orçamento do Estado para 2019, de manutenção da referida taxa. No passado dia 19, o presidente do Partido Socialista, Carlos César, desmentiu a existência de qualquer problema com António Costa devido a este tema. Em declarações ao programa Almoços Grátis da TSF, o líder da bancada parlamentar socialista defendeu ainda que as divergências são naturais, mas que a situação "não tira o sono" a quem quer que seja. "A relação que eu tenho com o primeiro-ministro - quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da cumplicidade política que não pode deixar de existir entre um líder parlamentar e um líder do Governo - é à prova de bala e, ainda mais, à prova de qualquer bandarilha, venha ela de onde vier", garantiu o deputado.



Este sábado, nas Jornadas Parlamentares do PS, em Portimão, Costa, usou este sábado um misto de humor e de ironia para agradecer a "generosidade" do parlamentar socialista, Carlos César, quando concedeu aos seus deputados liberdade de voto face às propostas do Governo. "Quero agradecer especialmente ao Carlos César a generosidade que teve de conceder liberdade de voto aos deputados do PS para votarem as propostas do Governo. Ficamos muito reconhecidos e é um grande sinal de amizade", disse, ouvindo-se algumas risadas na sala.



Quem parece não querer alimentar a polémica é Graça Fonseca. A ministra deslocou-se a Guadalajara para assistir à Feira Internacional do Livro, mas nem no México se livrou de perguntas sobre a polémica e a possibilidade do PS alterar o paradigma das corridas de touros. E, aos jornalistas presentes, deu uma resposta inusitada para quem tem a tutela da comunicação social: "uma coisa óptima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses. Não sei, não conheço".