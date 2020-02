A indicação do ex-deputado do PS e ex-porta-voz do Governo Sócrates para o Tribunal Constitucional está a gerar uma onda de críticas. Muitas delas dentro do próprio partido.

Manuel Alegre critica o "salto demasiado brusco" do mundo dos negócios para o Tribunal Constitucional. Ana Gomes diz que "não tem perfil". Paula Teixeira da Cruz ataca a forma como Vitalino Canas passa quase diretamente do lugar de deputado para o Palácio Ratton.

"Com todo o respeito pela pessoa, acho que não é uma boa escolha", diz à SÁBADO Manuel Alegre, que se confessa mesmo "um pouco surpreendido" com a indicação do PS.

"Não me parece que tenha um perfil adequado. Não é nada de pessoal. Sei que teve uma carreira académica. Mas de há muito tempo para cá mais ligado à atividade política e empresarial", nota o histórico socialista, que tem "pena" que o PS não tenha negociado a substituição dos dois Juízes que saíram do TC com o BE e o PCP.

A alegada ausência de negociação à esquerda - denunciada pelo BE e desmentida pela líder parlamentar socialista Ana Catarina Mendes - é um sinal que Alegre vê com preocupação.

"Não são boas notícias para a dignidade das instituições nem para a estabilidade", avisa Manuel Alegre, que também não entende estas nomeações "em circuito fechado".

"Parecem sempre um pouco as mesmas pessoas. Há outras pessoas no PS ou na área da esquerda", frisa Alegre, que não quer apontar nomes, mas defende "um perfil mais incontestável".

"Vitalino Canas está muito conotado com o mundo dos negócios. Não me parece que seja o caminho mais acertado para a transparência e para a limitação da promiscuidade entre as instituições e os negócios, sobretudo numa instituição como o Tribunal Constitucional", declara Alegre, que se diz "preocupado com este tipo ligeireza nas nomeações"

Ana Gomes partilha das preocupações de Alegre. "Não tem perfil", comenta a ex-eurodeputada socialista, que também vê com preocupação a "ligação ao mundo dos negócios" de Vitalino.

De resto, Ana Gomes critica ainda o facto de não haver uma mulher nos nomes que o PS escolheu para suceder a Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor no TC. "É muito estranho que a proposta para o Tribunal Constitucional implique uma redução do número de mulheres", nota a socialista.

Ana Gomes e Manuel Alegre não são os únicos notáveis socialistas com dúvidas sobre a indicação de Vitalino Canas contactados pela SÁBADO. Mas foram os únicos que aceitaram dar a cara. Em off, fontes do PS notam que Vitalino Canas faz parte da chamada "tralha socrática" e que isso gera desconforto.

São precisos os votos do PSD para aprovar nomes para o TC

Certo é que para o nome de Vitalino Canas ser aprovado na votação do próximo dia 28 de fevereiro é preciso que tenha os votos favoráveis de dois terços dos deputados. Para isso, será preciso juntar aos votos do PS os do PSD. E também entre os sociais-democratas há dúvidas sobre esta escolha.

Paula Teixeira da Cruz já não é deputada, mas a ex-ministra da Justiça não concorda com o nome de Vitalino Canas.

"É uma pessoa estimável, mas não me parece bem que haja uma politização tão extrema do TC", diz à SÁBADO Teixeira da Cruz para quem não é correto "passar de deputado a juiz do TC".

"Não é a pessoa, é o princípio", insiste Paula Teixeira da Cruz, que "preferia que fosse uma secção do Supremo Tribunal a julgar estas matérias" que hoje são analisadas pelo TC.

De resto, a ex-ministra de Passos Coelho recorda que "o mais certo é que a Operação Marquês [na qual José Sócrates é arguido] vá parar ao TC" e que levanta dúvidas que um ex-socrático seja juiz no Palácio Ratton. "É mais uma tentativa do PS de capturar a máquina da Justiça", ataca Teixeira da Cruz.

Clemente Lima na lista dos bilhetes do Benfica

Clemente Lima é o outro nome que o PS indicou para substituir os dois Juízes que estão de saída do Tribunal Constitucional. Muito menos conhecido do que Vitalino Canas, também suscita dúvidas a Ana Gomes.

"É um dos que está na lista dos 44 Juízes", diz Ana Gomes, numa alusão a um documento que circula com nomes de magistrados a quem supostamente terão sido oferecidos bilhetes para jogos do Benfica.

"Essa lista não existe por acaso", frisa a socialista, que continua a pedir aos Juízes nela visados que a desmintam.

Até agora só o presidente do Supremo Tribunal o fez. Mas a nota que emitiu não satisfez Ana Gomes. "Desmentiu que tivesse aceite, não foi desmentido que tivesse recebido", insiste.

Clemente Lima é juiz de carreira e chegou recentemente ao Supremo Tribunal. É tido como próximo do PS e foi indicado pelo governo socialista de José Sócrates para a Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) em 2005.