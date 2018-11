Líder da bancada parlamentar socialista desmente que proposta para redução do IVA das touradas - contra o que foi defendido pelo Governo no OE 2019 - crie fissuras na relação entre ambos.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, desmente a existência de qualquer problema com o secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa, devido à polémica relacionada com a eventual descida do IVA nas touradas. Em declarações ao programa Almoços Grátis da TSF, o líder da bancada parlamentar socialista defendeu ainda que as divergências são naturais, mas que a situação "não tira o sono" a quem quer que seja.



"A relação que eu tenho com o primeiro-ministro - quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da cumplicidade política que não pode deixar de existir entre um líder parlamentar e um líder do Governo - é à prova de bala e, ainda mais, à prova de qualquer bandarilha, venha ela de onde vier", garantiu o deputado.



O grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de descida do IVA para os espectáculos tauromáquicos de 13% para 6%, que contraria a posição do Governo, expressa em Orçamento do Estado para 2019, de manutenção da referida taxa. Para Carlos César, as divergências são naturais. Até porque "os deputados do Partido Socialista não são locutores do Governo". "Há uma diferença de opinião neste particular, esta matéria que está em causa não assume uma relevância que possa fazer tirar o sono a alguém. Há muitas outras matérias nas quais nós temos vindo também a não ter uma opinião inteiramente coincidente com o Governo - ora no caso da legislação laboral, ora no esclarecimento das questões das reformas antecipadas, etc. Isto é a nossa vida, o nosso dia-a-dia", rematou no mesmo programa que será transmitido na quarta-feira.



A polémica sobre esta temática já levou à criação de uma iniciativa popular de referendo à realização de corridas de touros em Portugal. As assinaturas estão a ser recolhidas há cerca de uma semana no sítio da internet das petições públicas, com o título "Touradas? Sem medo, vamos a referendo" para um texto a apelar a um instrumento que vai além da petição, a iniciativa popular de referendo. Já foram recolhidas mais de quatro mil assinaturas, sendo necessárias pelo menos 60 mil para dar entrada na Assembleia da República.



"Há vários anos que a população portuguesa está, aparentemente, dividida", lê-se no texto, no qual se qualificam de forma depreciativa os espectáculos tauromáquicos, e que conclui que, dada "a divisão ideológica entre portugueses", que não acreditam seja "uma equilibrada divisão", deve ser convocado um referendo nacional.