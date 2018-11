IVA das touradas pode não estar nas mãos de Costa, nem dos deputados

Capa n.º 759

Baixar o IVA de todos os espectáculos – excepto das touradas – pode não estar nas mãos do Executivo. Isto porque o imposto tem base europeia, logo, nem todas as decisões dependem dos Estados -membros. No limite, os amantes da tauromaquia podem recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).Aí será aceite a pretensão de taxar os bilhetes a 6%? É possível. "Na verdade, quando vêm a público estas questões, ainda temos o tique de pensar nos problemas da constitucionalidade, esquecendo que o IVA é um imposto europeu e que é nesse plano que se têm de colocar estas questões", refere Sérgio Vasques à SÁBADO.