Ministra Graça Fonseca, que tutela a comunicação social, reagiu desta maneira a perguntas sobre a polémica das touradas.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, deslocou-se a Guadalajara para assistir à Feira Internacional do Livro, mas nem no México se livrou de perguntas sobre a polémica que envolve as touradas - que começou com o IVA e já vem num debate sobre a mudança de paradigma do espectáculo. E, aos jornalistas presentes, deu uma resposta inusitada para quem tem a tutela da comunicação social: "uma coisa óptima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses. Não sei, não conheço".

A resposta, citada pela Rádio Renascença, surgiu depois de Graça Fonseca ter sido questionada sobre a possibilidade de as touradas em Portugal passarem a recorrer ao uso de velcro, de maneira a evitar o sangue. Uma ideia que o Expresso avançou estar a ser estudada por alguns elementos do PS.

"Estamos num sítio extraordinário a falar de cultura portuguesa, não quero voltar a falar de touros. Hoje quero mesmo só falar de literatura e a minha tourada hoje vai ser aqui na feira de Guadalajara", afirmou ainda.

No final de Outubro, a ministra criou uma polémica que tem dividido inclusive os socialistas ao dizer que "tauromaquia não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização". Posteriormente, o grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de descida do IVA para os espectáculos tauromáquicos de 13% para 6%, que contraria a posição do Governo, expressa em Orçamento do Estado para 2019, de manutenção da referida taxa.