Mamadou Ba frisa "culpa coletiva" de Mário Machado na morte de Alcindo Monteiro

O ativista escudou-se no acórdão do Supremo para afirmar que Mário Machado tem responsabilidade indireta no assassinato a Alcindo Monteiro. Neonazi levou para o tribunal uma camisola com símbolos do regime de Salazar. Defesa de Mamadou Ba considera este um "julgamento político".