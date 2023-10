"Dizer que Mário Machado é uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro é simplesmente a forma mais benigna de descrever como ele se destacou na noite de ‘caça ao preto’ pela violência com que agrediu as suas vítimas com um taco de beisebol, na cabeça, até as deixar inanimadas, como aliás refere o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça", escreve Mamadou Ba em reação à sentença que o condenou esta sexta-feira a pagar 2400 euros de multa por ter difamado Mário Machado.