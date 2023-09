MP investiga 'homofobia' no Finalmente após queixa de Mário Machado

O Ministério Público abriu inquérito por conflitos no dia 7 de junho entre manifestantes da comunidade LGBTI pró-Palestina contra pessoas LGBTI pró-Israel, no âmbito de uma festa organizada pela Embaixada de Israel no bar Finalmente, em Lisboa. Pormenor: a investigação foi aberta após denúncia de Mário Machado. Neste caso, o neonazi invocou violação do artigo 240.º do Código Penal ("Discriminação e incitamento ao ódio e à violência"), um crime que já levou à condenação de elementos da extrema-direita — como o próprio Mário Machado.