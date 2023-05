Mário Machado em confronto exaltado com defesa de Mamadou Ba

Nos ecrãs da sala de julgamento do Juízo Local Criminal de Lisboa, Mário Machado estava a ser confrontado com uma publicação de Telegram em seu nome: era uma imagem de dois cães, um branco vestido com os trajes do grupo supremacista norte-americano Ku Klux Klan a 'segurar' o nó de forca do outro cão, de pelo escuro.