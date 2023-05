Chega prepara 'cerco' à sede do PS

Direção do Chega e núcleos do partido preparam para este sábado um protesto à volta da sede do PS, no Largo do Rato.

Circula uma mensagem nos núcleos internos do Chega. "Meus caros, sei que o bom tempo está de volta, e que todos precisamos descansar, mas vou desafiar todos os que puderem para se juntarem a mim no próximo sábado, às 15h30, frente à sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa." O objetivo? "Vamos 'cercar' os socialistas, com coisas alegóricas muito giras, e mostrar a nossa indignação com o estado a que o País chegou."