Culmina esta quarta-feira, 20, o julgamento contra Mamadou Ba, no processo movido por Mário Machado. Pelas 11 horas, no Juízo Local Criminal de Lisboa, arrancam as alegações finais ao ativista, julgado por crimes de difamação, publicidade e calúnia contra o neonazi. Já esteve marcado para julho, mas foi adiado devido às greves do Sindicato dos Funcionários Judiciais e Sindicato dos Oficiais de Justiça.