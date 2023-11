A investigação aos negócios do lítio, hidrogénio verde e data center de Sines que precipitou a demissão de António Costa deu alento a quem se opõe às explorações em Montalegre e Boticas. Com a suspeita de irregularidades na concessão de 25 anos em Montalegre, para explorar lítio, "esperamos que nos venham a dar razão e que seja o início do fim deste projeto", afirmou Armando Pinto à SÁBADO. Afinal, o presidente da associação Montalegre Com Vida teme que a exploração destrua "toda a região".