Operação Influencer: o que é o centro de Sines de que todos falam

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Afonso Salema esteve mais de um ano a trabalhar sozinho no que começou por ser uma ideia que, com trabalho e tempo, se tornou um megainvestimento: um centro de dados digitais em Sines que, caso o negócio corresse bem, representaria um investimento massivo de 3,5 mil milhões de euros em Portugal. O gestor português, que regressou a Portugal em 2021 depois de uma década no setor financeiro em Londres, estaria longe de imaginar que o seu projeto ocuparia o epicentro de uma investigação judicial por suspeita de tráfico de influências (ver páginas 14 a 16). Uma crise que faria cair um Governo de maioria absoluta do PS, e que levaria à sua detenção durante seis dias – e à sua saída da liderança da empresa promotora, a Start Campus. Mas o que é, afinal, um centro de dados? Como funciona? E que impacto terá se a Operação Influencer não o puser em causa? Vamos por partes.