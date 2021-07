Vítor Fernandes garante que não é arguido no processo e que "não tem relação nenhuma de amizade nem de ódio com Luís Filipe Vieira".

Líder do Banco de Fomento e administradores do Novo Banco alvo de buscas

Vitor Fernandes, escolhido para liderar Banco de Fomento, diz à CMTV que está a ser uma "vítima da situação" e que não tem relação próxima com o presidente do Benfica.



Vítor Fernandes confirmou à CMTV que foi alvo de buscas. A investigação implicou ainda António Ramalho, CEO do Novo Banco, assim como outros administradores, no âmbito da operação Cartão Vermelho. Os investigadores estiveram em casa de Vítor Fernandes e levaram material informático.



As buscas também foram feitas no Novo Banco, devido aos créditos de Luís Filipe Vieira. Ao CM, Vítor Fernandes diz que está a ser "vítima desta situação e de ter falado e gerido devedores do Novo Banco que foram as minhas funções".

Vítor Fernandes garante que não é arguido no processo e que "não tem relação nenhuma de amizade nem de ódio com Luís Filipe Vieira". Ao CM garante que esteve apenas com o presidente do Benfica no âmbito profissional.