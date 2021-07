O portista e o sócio, o arguido e a jurada do Supremo. Quem são os advogados do caso Vieira?

Se pensar num caso político ou económico de grande repercussão mediática, é provável que um destes quatro nomes esteja envolvido nele. São os advogados escolhidos pelos quatro arguidos do processo de Luís Filipe Vieira - o próprio, o seu filho, Tiago Vieira, e os empresários José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", e Bruno Macedo - e têm um currículo invejável de defesa de arguidos de alto gabarito.



Manuel Magalhães e Silva

É o advogado de Luís Filipe Vieira, suspeito nesta investigação de crimes de burla qualificada, abuso de confiança, falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Disse aos jornalistas que "a descrição de factos tem alguma gravidade", pelo que já admitiu a possibilidade de uma medida de coação gravosa, como a prisão preventiva, mas acrescentou que não sabe "se a suspeita dos factos é uma realidade" - "tenho as minhas dúvidas", disse.



Sócio da Rodrigues Bastos, Magalhães e Silva e Associados, que fundou com Tiago Rodrigues Bastos - que representa, neste caso, o filho de Luís Filipe, Tiago Vieira -, destacou-se mediaticamente pela defesa de Valdemar Alves, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, no caso de atribuição de responsabilidades criminais pelos incêndios de 2017, ou do magistrado Lopes da Mota por alegadas pressões indevidas no caso Freeport.