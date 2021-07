Covid-19: Mais oito mortes e 1.782 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, oito pessoas morreram de covid-19. O número divulgado no relatório desta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde eleva para 17164 o número total de mortes desde que a pandemia começou.







No mesmo período de tempo, foram detetados 1.782 novos casos de infeção pelo coronavírus. Ao todo, registam-se 909756 casos de infeção no País.Entre as 729 pessoas internadas, 163 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. Foram internadas mais 57 pessoas nas últimas 24 horas (mais dez deram entrada em unidades de cuidados intensivos).Mais 1.028 pessoas recuperaram em 24 horas: são já 846.544. Há 46.048 casos ativos (mais 746 em 24 horas).A incidência nacional é de 315,6 casos por 100 mil habitantes, ao passo que no continente se regista uma incidência de 325,2 casos por cem mil.O R é de 1,16 a nível nacional (igual no Continente).