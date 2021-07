PJ deteve sete suspeitos de introduzirem "grandes quantidades de haxixe" na Europa

Foram ainda apreendidos quatro automóveis e diversos outros objetos e documentos relacionados com as atividades ilícitas em investigação.

A PJ deteve sete pessoa suspeitos de integrarem uma organização criminosa dedicada à introdução "de grandes quantidades de haxixe" no continente europeu por via marítima, anunciou hoje aquela polícia.







Em comunicado, a Polícia Judiciária avança que durante esta "complexa operação policial", denominada "Arame" e desenvolvida nos últimos dias, foi apreendida mais de duas toneladas de haxixe que durante a noite de sábado para domingo haviam sido transportadas por via marítima até um porto de pesca do litoral alentejano.Além da droga, a PJ sublinha que foram ainda apreendidos quatro automóveis e diversos outros objetos e documentos relacionados com as atividades ilícitas em investigação.A investigação, titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, que contou com o apoio da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana.A PJ refere ainda que os sete detidos, dois portugueses e cinco estrangeiros com idades entre os 24 e os 46 anos, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.