A guerra dos milhões da Venezuela no Novo Banco

A carta, datada de 15 de setembro, a que a SÁBADO teve acesso revela a impaciência dos responsáveis pelo Banco de Desarollo Económico y Social de Venezula (Bandes) perante a falta de resposta do Novo Banco. Na missiva endereçada a António Ramalho, o presidente do Bandes tenta saber se a administração do banco já deu conhecimento ao juiz responsável pelo processo n.º 1128/19.3TELSB da ordem de transferência para a Organização Pan-Americana de Saúde. É que desde 6 de julho que o tribunal decidiu que as contas da Venezula em Portugal podem ser movimentadas, depois de autorização expressa do juiz sobre cada movimento.

O pedido, frisa Héctor Andrés Obregón Pérez na carta, está a ser feito desde dia 23 de julho sem que a instituição liderada por António Ramalho tenha sequer respondido. Yvan Gil, vice-ministro da Venezuela para a Europa, não tem dúvidas: "É um roubo", diz à SÁBADO.

Neste caso, os cerca de 10 milhões de euros que o Governo de Nicolás Maduro quer transferir para uma conta sediada no Brasil, pertencente à Organização Pan-Americana de Saúde são essenciais para pagar vários tipos de vacinas (incluindo vacinas contra poliomielite, a difteria e o tétano) e equipamentos médicos adquiridos através daquela instituição. Mas o valor em causa é uma gota no oceano de milhões congelados nas contas do Novo Banco.