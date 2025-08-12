Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
12 de agosto de 2025 às 23:00

Um Estado ou um gangue?

A auditoria ao INEM é um retrato implacável da opacidade que manda, há anos, em alguns negócios do Estado

A auditoria financeira ao INEM, pedida pela ministra da Saúde, é um retrato eloquente da incúria, da opacidade, dos esquemas, que dominam há muito a gestão de largos setores do Estado.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Um Estado ou um gangue?