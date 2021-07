“Parece que ninguém sabe de onde vieram os dinheiros”, diz o juiz Carlos Alexandre

Houve um pouco de tudo na meia maratona de interrogatórios judiciais da operação "Cartão Vermelho", que começou na sexta-feira e terminou no sábado com a aplicação das medidas de coação aos quatro arguidos detidos: conversas de corredor, desabafos, confusão com nomes de offshores e respetivos, lapsos de memória e até perplexidade com a descrição dos crimes imputados.



Tal como foi revelado à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o juiz Carlos Alexandre espalhou a sua decisão em aplicar as medidas de coação num despacho de 299 páginas, a que a SÁBADO teve acesso. No documento, o magistrado deixou claro que, apesar de considerar existirem fortes indícios da prática dos crimes imputados, também disse que, em alguns casos, há uma "necessidade de o Ministério Público (MP) densificar" suspeitas.



E esta necessidade começou logo com a relação entre Luís Filipe Vieira (a quem foi aplicada uma caução de 3 milhões de euros) e o advogado/agente de jogadores Bruno Macedo. Segundo o MP, ambos os arguidos traçaram um plano para, através da compra e venda de jogadores, fazer circular dinheiro do Benfica para a esfera empresarial de Luís Filipe Vieira, através da compra de imóveis - feita por Bruno Macedo - a empresas do presidente do Benfica.