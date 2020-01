Uma sociedade do ex-ministro socialista António Vitorino é apontada pela justiça espanhola num esquema de corrupção e branqueamento de capitais que envolve o antigo embaixador de Espanha em Lisboa, Raul Morodo, amigo de Mário Soares e compadre de Dias Loureiro, cuja filha é casada com um dos filhos do diplomata, também suspeito neste processo.



A acusação da Fiscalia Anticorrupção de Madrid, publicada em exclusivo pelo jornal El Mundo, aponta a Raul Morodo, que foi embaixador na Venezuela durante o governo de Rodríguez Zapatero, ao seu filho Alejo (casado com a filha de Dias Loureiro), bem como a dois sócios de nacionalidade venezuelana, mas estabelecidos em Espanha, a apropriação de mais de 35 milhões de euros da empresa petrolífera estatal PDVSA.



Este dinheiro terá sido levado para Espanha através de contas bancárias na Suíça e no Panamá, tituladas por testas de ferro, essencialmente as mulheres dos envolvidos, emissão de faturas falsas, bem como pagamentos sobressaturados e contratos falsos. É nestes esquemas de branqueamento que aparece a sociedade portuguesa Emab Consultores Lda, alegadamente "propriedade do político socialista português António Manuel Carvalho Ferreira e da sua mulher Beatriz Demoy de Carneiro", segundo escreve a Fiscalia Anticorrupção na acusação.



Este político trata-se efetivamente de António Manuel Carvalho Ferreira Vitorino, que foi ministro da Presidência e da Defesa no governo de António Guterres, entre 1995 e 1997. António Vitorino, um dos políticos mais influentes do PS e de Portugal, ocupa atualmente as funções de director-geral da Organização Internacional para as Migrações. Ligado à maçonaria através do Grande Oriente Lusitano, Vitorino chegou a ser um dos nomes mais fortes para suceder a António Guterres e a Ferro Rodrigues na liderança do PS mas recusou avançar com uma candidatura. Advogado, foi também professor na Faculdade de Direito de Lisboa, e em 1997 demitiu-se do Governo devido á publicação de uma investigação do jornal Público sobre o pagamento em falta do imposto de sisa de um monte que havia adquirido no Alentejo, em concreto no concelho de Almodôvar.





O "plano criminoso" de Ricardo Salgado para a Venezuela Assente numa imagem de credibilidade conquistada por um banco histórico português e com a cobertura de um complexo circuito financeiro montado em geografias como Dubai, Suíça, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Angola, Macau e a Madeira, o grupo BES/Grupo Espírito Santo (GES) conseguiu durante anos dissimular a movimentação de muitos milhões de euros que terão servido para inúmeros negócios suspeitos.





De acordo com o jornal espanhol, os Morodo e os venezuelanos Carlos Adolfo Prada e Juan Carlos Cabrera - ex-director da PDVSA que apareceu enforcado em Madrid depois de declarar perante o juiz do processo, Santiago Pedraz – recorreram às respetivas mulheres para branquear fundos retirados da petrolífera. Juan Carlos Cabrera foi quem assinou os contratos com os Morodo, que serviram para justificar a saída do dinheiro.



Segundo é sublinhado na acusação, os arguidos utilizaram diversos esquemas "para tentar dar à saída do dinheiro uma aparência legal e desvinculá-los da sua origem ilícita". Entre esses esquemas, ou ‘mecanismos’, como diz a acusação, estão "contratos simulados e faturas falsas carentes de toda a justificação real e lógica", que refletiram assessorias totalmente inexistentes. E apontam um exemplo: três contas bancárias na Suíça em nome da mulher do ex-embaixador Morodo, abertas pouco depois de este abandonar o cargo na Venezuela, onde esteve de 2004 a 200, que receberam milhões de euros. Estes depósitos, registados no Crédi Suisse de Zurique, chegaram a receber 6.472.433,35 euros de origem desconhecida.





Raúl Morodo, o velho amigo espanhol Um homem da Transição, um dos Grandes da democracia espanhola, junto a Tierno Galván ou a Felipe Gonzalez e Adolfo Suarez, cujo governo integrou. Era esta, em síntese, a biografia do embaixador Raul Morodo, 84 anos, conterrâneo de Franco, ambos nasceram em Ferrol, até há poucos meses.

O El Mundo diz que María Cristina Cañeque, mulher de Raul Morodo, é a única administradora de uma sociedade, MS Trading SL, sediada na residência familiar do ex-embaixador, que possui ativos imobiliários de 5.367.746 euros. Os depósitos detetados nesta investigação fazem parte de um conjunto de contas que os acusados "abriram em entidades bancárias espanholas com a finalidade de desvinculá-las da sua origem". O Ministério Público espanhol afirma que os arguidos retiraram grande parte do dinheiro mediante "levantamentos em efetivo e cheques ao portador", pelo que se desconhece, até agora, o destino final de grande parte do dinheiro. A teia de contratos identificados e apreendidos é grande. Alguns, deram pistas para compras de prédios em Málaga e Madrid. Outros, revelaram-se contratos de consultoria fictícios. Outros ainda integram pagamentos sem qualquer lógica ou racionalidade, como será o caso dos que foram feitos à empresa de António Vitorino.

A conexão portuguesa

A investigação identifica a empresa Emab Consultores LDA, propriedade do "político socialista português António Manuel Carvalho Ferreira e sua mulher Beatriz Demoy de Carneiro, que foi ministro da Presidência e da Defesa de Portugal, entre 1995 e 1997, e foi deputado na Assembleia da República até 2006". É nestes termos exatos que a acusação refere António Vitorino, omitindo o último nome e aquele porque é mais conhecido em Portugal. A SÁBADO já contactou com o antigo ministro socialista, mas ainda não obteve resposta.



Sobre os pagamentos feitos à sociedade portuguesa, cujo montante não identifica, é dito na acusação que são "diferentes pagamentos carentes de toda a lógica comercial e justificação, que foram ocultados ao fisco espanhol".



A investigação começou há quatro anos, com o desvio de 4.527.270 euros da PDVSA para as sociedades de Raúl Morodo e do seu filho Alejo, a Aequitas Abogados e Consultores, SL, e Morodo Abogados y Associados, SL, por trabalhos de consultoria "jamais prestados", como diz o El Mundo, citando a acusação". Uma parte deste dinheiro "foi transferido para contas que a petrolífera tem abertas na entidade Banco Espírito Santo de Portugal", um caso já investigado pela SÁBADO

Depois desta primeira descoberta, as autoridades espanholas detetaram mais contas na Suíça e, sobretudo, um emaranhado de empresas e novas contas "em diversas entidades de Portugal, Suíça e Espanha", que visariam dificultar o seguimento do dinheiro e a sua reentrada em Espanha.

O dinheiro dos dois sócios venezuelanos foi sobretudo aplicado em imobiliário. No processo estão identificados quatro apartamentos em Madrid por 1.950.00 euros, um conjunto de prédios por 1 milhão, e o gasto de 14 milhões, por uma sociedade controlada pelos arguidos, em compras imobiliárias em Madrid, Las Palmas, Barcelona, Málaga e Marbella. Só na calle de Alcalá, emMadrid, desembolsaram dois milhões por um apartamento.

A justiça espanhola acusa os arguidos pelos crimes de corrupção, falsidade documental e branqueamento. Os Morodo estão remetidos soa silêncio desde que este processo foi conhecido publicamente, há menos de seis meses.