Vitorino não foi informado sobre investigação de Espanha à sua empresa

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) reagiu em comunicado às alegações que envolvem o seu diretor-geral, António Vitorino. Uma sociedade do ex-ministro socialista é apontada pela justiça espanhola num esquema de corrupção e branqueamento de capitais que envolve o antigo embaixador de Espanha em Lisboa, Raul Morodo, amigo de Mário Soares e compadre de Dias Loureiro, cuja filha é casada com um dos filhos do diplomata, também suspeito neste processo.

A acusação foi publicada em exclusivo pelo jornal El Mundo, ao qual o comunicado se refere. "Em relação a uma notícia do jornal El Mundo e referenciada por vários meios de comunicação social portugueses, esclareço que em momento algum recebi das autoridades espanholas qualquer indicação sobre uma investigação que envolvesse uma empresa de consultadoria de que fui sócio-gerente e que se encontra suspensa e sem qualquer atividade desde 2018", lê-se. A empresa é a Emab Consultores Lda., propriedade de Vitorino e da mulher, Beatriz Demoy de Carneiro.



"A empresa em causa prestou serviços de consultadoria ao escritório de advogados espanhol referido naquela notícia exclusivamente sobre matérias relacionadas com a União Europeia e as relações bilaterais entre Portugal e Espanha", adianta. "Em momento algum esses serviços de consultadoria tiveram qualquer relação com a Venezuela, pelo que é totalmente abusivo estabelecer uma ligação da mesma com um alegado desvio de 35 milhões de euros a que alude a notícia."

António Vitorino refuta ainda "as insinuações" e promete "utilizar todos os meios" a seu dispor para repor o bom nome, o bom nome da sua mulher e da empresa. "A empresa em causa cumpriu sempre as obrigações legais e fiscais inerentes aos serviços que prestou", conclui o comunicado.